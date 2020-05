BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft IG Metall hat vor dem "Autogipfel" ein Signal der Politik zur Stützung der Autoindustrie gefordert. Der Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Hofmann sagte am Montag, im Rahmen eines Konjunkturprogrammes müsse es auch Maßnahmen für die Schlüsselbranche Fahrzeugbau geben. "Für die IG Metall kann es eine Kaufprämie nur bei einem nennenswerten Eigenanteil der Automobilbranche geben. Weiter muss damit eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes gefördert und so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden."



Die Beschäftigung in Deutschland müsse gestützt werden, sagte Hofmann. "Das verlangt einen technologieoffenen Ansatz. Auch emissionsarme moderne Verbrennungsmotoren sind hier einzubeziehen."



Die Bundesregierung und Vertreter der Autoindustrie wollen an diesem Dienstag über die angespannte Lage der Branche beraten. Auch die IG Metall ist bei den Gesprächen dabei.



Die Nachfrage nach Autos ist wegen der Corona-Krise eingebrochen. Die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat in Form neuer Kaufprämien, um die Nachfrage anzukurbeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte aber deutlich gemacht, bei dem Treffen am Dienstag sei noch keine Entscheidung über spezielle Anreize für die Branche zu rechnen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte für Ende Mai oder Anfang Juni ein Konjunkturprogramm angekündigt./hoe/DP/stw

