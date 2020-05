Hamburg/Rellingen/Norderstedt (ots) - Mit Wirkung zum 5. Mai 2020 übernimmt die Autohof Reimers GmbH in Rellingen die Standorte Holsteiner Chaussee in Hamburg und Ohechaussee in Norderstedt / Schleswig-Holstein von der am 18. Februar 2020 in die Insolvenz geratene Auto Wichert GmbH. Autohof Reimers sichert damit im Rahmen ihres Erwerberkonzeptes insgesamt 55 Arbeitsplätze einschließlich 12 Ausbildungsplätzen.Die Standorte Holsteiner Chaussee 190, Hamburg, und Ohechaussee 194 - 198, Norderstedt, bieten sehr erfahrene Fachkräfte für die Reparatur von VW Pkw und VW Nutzfahrzeugen. Darüber hinaus werden qualitativ hochwertige Gebraucht- und Jahreswagen angeboten.Der Insolvenz-Geschäftsführer der Auto Wichert GmbH Dr. Thorsten Bieg (GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten) kommentiert die Transaktion wie folgt: "Im Rahmen des von uns angestoßenen Investorenprozesses konnte sich Familie Reimers sehr schnell als seriöser Bieter qualifizieren. Wir freuen uns daher, dass wir die Übernahme der beiden Standorte im Interesse aller Parteien erfolgreich abschließen und die betroffenen Arbeitsplätze damit langfristig sichern konnten."Gunter Reimers, Inhaber Autohof Reimers: "Wir werden das Vertrauen der Kunden unter dem Dach der Reimers Gruppe und gemeinsam mit den neuen Mitarbeitern sehr zeitnah zurückgewinnen und diese von der Qualität unserer Arbeit und unseren Dienstleistungen überzeugen. Wir sind ein schlagkräftiges Unternehmen, das seinen Privatkunden, mittelständischen Gewerbekunden bis hin zum Konzern mit großvolumigem Fuhrpark entsprechend kompetent zur Seite steht. Mobilität ist und bleibt ein Megatrend, den wir verlässlich seit vielen Jahrzehnten begleiten."Gerd Reimers, Inhaber Autohof Reimers: "Als Familienunternehmen in vierter Generation treffen wir unsere Investitionsentscheidungen mit der größten kaufmännischen Sorgfalt. Wir sind von den Potentialen und Zukunftsaussichten der beiden neuen Standorte zutiefst überzeugt und werden diese gemeinsam mit unserem erfahrenen Team und den neuen Kollegen zum maximalen Erfolg führen."Manuel Voß, Leiter Service bei Autohof Reimers GmbH: "Das ganze Reimers-Team freut sich und heißt die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen - wir freuen uns insbesondere auch darüber, dass wir unsere Kunden zukünftig auch direkt auf Hamburger Stadtgebiet und in Norderstedt mit unserem zuverlässigen Service betreuen können."Über die Autohof Reimers GmbHAutohof Reimers gehört zu den führenden Autohäusern für Neu- und Gebrauchtwagen in Norddeutschland für die Marken Audi, VW, VW Nutzfahrzeuge, SKODA sowie SEAT. Neben dem Verkauf bietet Autohof Reimers ein umfangreiches Werkstatt- und Serviceangebot inklusive 24 Stunden Notdienst, Vermietung, TÜV/AU-Service, Reifenservice sowie Hol- und Bring-Service. An 7 Standorten (6x Schleswig-Holstein, 1x Hamburg) arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Autohof Reimers feiert in 2020 sein 70jähriges Firmenjubiläum und das Familienunternehmen Reimers sein 95-jähriges Bestehen.Pressekontakt:Gerd ReimersGeschäftsführerAutohof Reimers GmbHStawedder 17-2125462 RellingenTel. 04101-4908-0Gerd.Reimers@autohof-reimers.deOriginal-Content von: Autohof Reimers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144046/4587686