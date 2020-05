In den vergangenen Wochen hat Siemens Healthineers vor allem durch den Kampf gegen das Coronavirus für Schlagzeilen gesorgt. Der Medizintechnikkonzern hat nun aber auch wichtige Personalentscheidungen getroffen und setzt auf Kontinuität an der Konzernspitze.Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers hat die Mandate von Konzernchef Bernd Montag und Finanzvorstand Jochen Schmitz in seiner heutigen Sitzung vorzeitig verlängert. Beide wurden einstimmig für weitere fünf Jahre bis Ende Februar 2026 bestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...