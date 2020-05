FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 18. Mai: DIENSTAG, DEN 05. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 CHE: SIG, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 18. KW 07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 11.30 h) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Comdirect, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 11:30 DEU: Dussmann, Jahres-Pk (online) 12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen 12:30 ESP: Endesa, Hauptversammlung 13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q1-Zahlen 17:50 FRA: Axa, Q1-Umsatz 22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: VDA / VdIK / KBA - Auto-Neuzulassungen 04/20 DNK: Vestas, Q1-Zahlen ESP: Repsol, Q1-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Pinterest, Q1-Zahlen USA: American Express, Hauptversammlung USA: Beyond Meat, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise ß4/20 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/20 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB), Karlsruhe 10:30 GBR: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/20 14:30 USA: Handelsbilanz 03/20 15:45 USA: Markit PMI Dienste 04/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: BGH verhandelt erstmals Klage eines vom Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers. Es geht um mögliche Schadenersatz-Ansprüche gegen den Hersteller VW. Der Kläger will seinen Gebrauchtwagen zurückgeben und den vollen Kaufpreis von rund 31 500 Euro wiederhaben. 10:00 DEU: Online-Veranstaltung der Deutschen Bundesbank "Covid-19 und die Auswirkungen auf die Banken in Deutschland". Unter anderem mit Bundesbankpraäsident Jens Weidmann, dem Praäsidenten der Finanzaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, dem Mitglied des EZB-Direktoriums, Yves Mersch, und Finanzstaatssekretaär Jörg Kukies. 10:00 DEU: Spitzentreffen der Autoindustrie im Kanzleramt Die Bundesregierung empfängt die Automobilindustrie zu einem weiteren Autogipfel. 10:30 DEU: Online-Pk Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) zur Krise der Luftfahrtindustrie wegen der Corona-Pandemie 11:00 DEU: Digitale Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar HINWEIS CHN/JPN/SOK: Feiertag, Börse geschlossen MITTWOCH, DEN 06. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 08:00 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 14:00 USA: General Motors, Q1-Zahlen 17:45 ITA: Enel, Q1-Zahlen 18:30 DEU: Metro, Q2-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen 22:05 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CDN: Nutrien, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen FRA: Natixis, Q1-Zahlen FRA: Veolia, Q1-Zahlen ITA: UniCredit, Q1-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q1 Trading Update USA: Allstate, Q1-Zahlen USA: PayPal, Q1-Zahlen USA: Philip Morris, Hauptversammlung USA: Fox, Q3-Zahlen USA: New York Times, Q1-Zahlen USA: KKR & Co, Q1-Zahlen USA: Fitbit, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/20 09:15 ESP: PMI Dienste 04/20 09:45 ITA: PMI Dienste 04/20 09:50 FRA: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 04/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA stellt Studie zur Produktpiraterie vor HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen DONNERSTAG, DEN 07. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Evonik, Q1-Zahlen und Strategie Update 07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Puma, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) und Hauptversammlung (online) 07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) und Hauptversammlung (online) 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 08:15 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: IAG International Airlines Group, Q1-Zahlen und Verkehrszahlen Q1 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q1-Umsatz 08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert) 08:45 DEU: Metro AG, Call zu den Q2-Zahlen 10:30 DEU: Baywa, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Würth Jahresbilanz und Ausblick 11:00 DEU: Godewind, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h) 13:00 SWE: Securitas, Q1-Zahlen, Stockholm 14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen 22:30 USA: Uber, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen DEU: SLM Solutions, Q1-Zahlen ITA: Leonardo, Q1-Zahlen ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen JPN: Nintendo, Jahreszahlen PRT: EDP, Q1-Zahlen SWE: Electrolux Group, Q1-Zahlen SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung (Karl-Johan Persson übernimmt bei H&M Amt des Aufsichtsratschefs von Vater Stefan Persson) SWE: Securitas, Q1-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 04/20 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 03/20 08:45 FRA: Handelsbilanz 03/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/20 10:00 DEU: Auftragseingang im Maschinenbau März und 1. Quartal 2020 12:00 EUR: EU-Kommission legt voraussichtlich ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Produktivität Q1/20 (1. Veröffentlichung) 21:00 USA: Konsumentenkredite 03/20 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: creditshelf startet den "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung". Der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf lädt gemeinsam mit den Partnern Deutsche Börse Cash Market, dem Kreditmarktplatz auxmoney GmbH und dem Magazin Markt- und Mittelstand zu einem Live-Webinar über alternative Finanzierungsformen ein. FREITAG, DEN 08. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Biotest, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SÜSS MicroTec, Q1-Zahlen DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert) DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online) NLD: Altice, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/20 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/20 09:00 ESP: Industrieproduktion 03/20 11:00 GRE: Verbraucherpreise 04/20 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/20 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland, Italien EUR: Fitch Ratingergebnis Slowakei HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen MONTAG, DEN 11. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (detailliert) (Call 10.30 h) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: QSC, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AST: Cimic Group, Q1-Zahlen USA: Mylan, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 03/20 HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 12. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 19. KW 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Innogy, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen 07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:30 DEU: Axel Springer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen 08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen (detailliert) 08:20 FRA: Engie, Q1-Zahlen 09:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Jahres-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hochtief, Q1-Zahlen DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen DEU: BioNTech, Q1-Zahlen DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen JPN: Toyota, Jahreszahlen USA: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/20 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/20 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 03/20 (vorläufig) 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb Q1/20 08:00 GBR: BIP Q1/20 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/20 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/20 11:30 DEU. Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/20 14:30 USA: Realeinkommen 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) MITTWOCH, DEN 13. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (12:00 h online) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: CropEnergies, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen 07:00 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen 07:00 DEU: TUI, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: PBB, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q2-Zahlen 08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: CompuGroup Medical, Hauptversammlung (online) 13:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online) 18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Leifheit, Q1-Zahlen DEU: Patrizia, Q1-Zahlen GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen LUX: SAF-Holland, Q1-Zahlen NLD: Euronext, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/20 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen 1 Mrd EUR DONNERSTAG, DEN 14. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Sunrise Communications, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance, Q1-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/20 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen 07:00 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Wirecard, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SGL Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 08:00 FRA: EDF, Q1 Umsatz 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Stada, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: KfW, Q1-Zahlen 10:30 DEU: Isra Vision, Hauptversammlung (online) 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Südzucker, Jahreszahlen DEU: BayernLB, Q1-Zahlen AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen FRA: Engie, Hauptversammlung USA: Applied Materials, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/20 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q1/20 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht 11:00 ITA: Handelsbilanz 03/20 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Honorare für Architekten und Ingenieure 09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein? FREITAG, DEN 15. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Dr. Hönle, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnbW, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 05/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/20 01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/20 06:30 NLD: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:00 DEU: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 09:00 SVK: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 CZE: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 HUN: BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q1/20 (vorläufig) 10:00 ITA: Industrieaufträge 03/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/20 11:00 CYP: BIP Q1/20 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorläufig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/20 14:30 USA: Empire State Index 05/20 15:15 USA: Industrieproduktion 04/20 15:15 UsA: Kapazitätsauslastung 04/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 03/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Kroatien EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich EUR: DBRS Ratingergebnis Zypern MONTAG, DEN 18. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/20 (vorläufig) 16:00 USA: NAHB-Index 05/20 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Eurogruppe EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Bildung und Jugend ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi