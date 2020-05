PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Angst vor wieder zunehmenden handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Montag verschreckt. Hinzu kamen düstere Stimmungsdaten aus der Industrie in der Eurozone. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Minus von 3,81 Prozent bei 2816,48 Punkten. In Paris verlor der Leitindex Cac 40 4,24 Prozent auf 4378,23 Punkte.



In London sank der FTSE 100 hingegen nur um 0,16 Prozent auf 5753,78 Zähler. Der britische Leitindex hatte die negative Börsenstimmung allerdings bereits am Freitag vorweggenommen, als die anderen großen europäischen Handelsplätze feiertagsbedingt geschlossen waren, und war um rund 2,5 Prozent eingeknickt./kro/he



EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545

