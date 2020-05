FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag herbe Verluste hinnehmen müssen. Die geopolitischen Risiken waren über das Wochenende gestiegen. US-Außenminister Mike Pompeo hatte erklärt, es gebe "klare Beweise" dafür, dass das Coronavirus in einem chinesischen Labor in Wuhan begonnen habe. "Das Risiko steigt, dass eine neue Runde bilateraler Handelskonflikte ausbrechen könnte", hieß es bei der Commerzbank. Der DAX verlor 3,6 Prozent auf 10.467 Punkte.

Thyssenkrupp brechen ein

Im MDAX brachen Thyssenkrupp um 14,3 Prozent ein. Für Verunsicherung sorgte ein Artikel in der "FT", laut dem die Beteiligungsgesellschaften Cinven und Advent auf der Suche nach weiteren Investoren seien, um die Übernahme der Aufzugsparte zu stemmen. Daneben drückte ein Brief des Vorstands an die Mitarbeiter, wonach der finanzielle Spielraum aus dem Verkauf des Aufzuggeschäfts weitaus geringer als ursprünglich angenommen ausfallen werde.

Nach schwachen Geschäftszahlen verloren Klöckner 13 Prozent. Mit Blick auf die Aussetzung der Dividende gab die Aktie von Freenet um 8,4 Prozent nach. "Nachdem das Unternehmen vor anderthalb Monaten noch zur Dividende gestanden hat, ist dies eine Enttäuschung", so ein Marktteilnehmer. Die Geschäftszahlen zum ersten Quartal stuften die Analysten von Jefferies als "rundum solide" ein.

Lufthansa gaben 3 Prozent nach. Die Fluggesellschaft verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über Staatshilfen. In einem Brief des Vorstands an die Mitarbeiter hieß es, die Gespräche mit der Bundesregierung könnten voraussichtlich bald abgeschlossen werden. Laut "Spiegel" plant die Bundesregierung einen Direkteinstieg bei der angeschlagenen Fluggesellschaft.

Staatshilfen für Europcar drücken auf Sixt

Mit einem negativen Sektorsentiment für Airlines gaben MTU um 9,3 Prozent nach. Staatshilfen für Europcar belasteten derweil Sixt. Der Kurs fiel um 7,7 Prozent. "Der Markt befürchtet, dass Europcar nun mit Dumping-Preisen den Markt verzerrt", sagte ein Händler. Zudem werde die Konsolidierung in der Branche nun verzögert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 140,4 (Vortag: 162,7) Millionen Aktien im Wert von rund 5,31 (Donners: 6,44) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.466,80 -3,64% -21,00% DAX-Future 10.494,50 -3,29% -19,83% XDAX 10.491,99 -3,04% -20,12% MDAX 22.431,37 -2,66% -20,77% TecDAX 2.794,65 -2,10% -7,31% SDAX 10.082,71 -2,61% -19,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,09% -6 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 12:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.