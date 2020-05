Der S&P 500 löste sich am Montag von seinen Sitzungstiefs - Der nächste Widerstand steht bei 2.850 Punkten - S&P 500 Tageschart Der S&P 500 ging mit einer Kurslücke nach unten in die neue Handelswoche, fand aber eine Unterstützung in der Nähe der Marke von 2.800 Punkten. Der Aktienindex bildet nach wie vor höhere Hochs und höhere Tiefs aus, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...