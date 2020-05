BERLIN/MAINZ (dpa-AFX) - Die nächste Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch sollte nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor allem Eltern und gastronomische Betriebe in den Blick nehmen. Dreyer sagte der "Welt": "Für mich wird bei der Telefonschalte mit der Bundeskanzlerin wichtig, dass Eltern und Kinder eine klare Perspektive bekommen. Und vor allem, dass wir den Gastronomen klar sagen, womit sie rechnen können, wenn das Infektionsgeschehen weiterhin niedrig bleibt." Nötig sei ein Stufensystem mit klar nachvollziehbaren Regeln: "Wenn die Fallzahlen klein bleiben, dann können wir Gaststätten wieder öffnen - wenn die Gastronomen ein Hygienekonzept haben und die Gäste sich an die Regeln halten."



Dreyer sprach sich für ein gemeinsames Vorgehen der Bundesländer bei schrittweisen Lockerungen von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aus. "Wichtig bleibt, dass die Länder im Grundsatz gemeinsam entscheiden", sagte Dreyer die SPD-Politikerin. Bei den Auslegungen der Beschlüsse gebe es in den jeweiligen Rechtsverordnungen den Freiraum, auf Besonderheiten in den Bundesländern einzugehen./pz/DP/he

