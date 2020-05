PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sind mehr als 25 000 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Bis Montagabend seien insgesamt 25 201 Todesfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Seit Sonntag wurden demnach 306 neue Todesfälle verzeichnet. Der Fortschritt der Epidemie habe sich in Frankreich in den letzten Wochen aber verlangsamt, so das Ministerium. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die täglich neu in Krankenhäusern aufgenommen würden, sei seit der ersten Aprilhälfte zurückgegangen.



Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation lag nach Angaben des Ministeriums am Montag bei 3696, 123 Menschen weniger als am Vortag. In Frankreich gelten seit Mitte März strenge Ausgangsbeschränkungen. Diese sollen ab dem 11. Mai schrittweise gelockert werden./ari/DP/he

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de