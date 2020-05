Vor dem morgigen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Autoindustrie ihre Forderungen nach staatlicher Unterstützung konkretisiert. In einem Positionspapier, über das das Portal "Business Insider" berichtet, spricht sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) für eine staatliche Kaufprämie aus, die auf dem Niveau der Abwrackprämie von 2009 liegt.



Der Bericht dient als Grundlage für den morgigen Krisen-Gipfel der Auto-Bosse mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Konkret heißt es zu einer "Neustart-Prämie" für Pkw, dass ein fixer Betrag geeignet sei, "einen spürbaren Kaufimpuls auszulösen". Eine solche Kaufprämie solle sich also in der Größenordnung der Hilfen bewegen, mit denen nach der Finanzkrise "ein effektiver Neustart der Automobilbranche" gelungen sei. Die Branche wünscht sich eine staatliche Kaufprämie in Höhe von mindestens 2.500 Euro, berichtet das Portal unter Berufung auf informierte Kreise.



Ob die Hersteller diesen Betrag selbst nochmal erhöhen, so wie es in der Vergangenheit getan wurde, ist allerdings strittig. Dem Vernehmen nach sind einige Unternehmen strikt gegen eine Beteiligung an der Kaufprämie. Die 2.500 Euro seien aber nur ein Sockelbetrag. "Im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts sollte diese Prämie mit zusätzlichen Boni kombiniert werden können, um besondere Anreize im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes zu setzen", schreibt der VDA. Eine ausdrückliche Verpflichtung zum Fahrzeugtausch soll es zwar nicht geben, aber der Rückgabe eines Altfahrzeugs werde zusätzlich belohnt, heißt es.



Auch der Kauf von Jahreswagen mit der Abgasnorm Euro 6d temp soll unterstützt werden, fordert der VDA. "Mit einer zeitlichen Begrenzung der Prämie bis Ende des Jahres kann ein klares Signal dafür gesetzt werden, dass die Förderung schnell in Anspruch genommen werden soll", so der VDA. Damit die Finanzierung für die Kunden reibungslos laufe, sollen "spezielle Kreditprogramme für Autokäufer" ermöglicht werden. Die Autobanken und Leasinggesellschaften sollten dafür durch die laufenden KfW-Garantieprogramme abgesichert werden. Laut VDA-Darstellung seien mittlerweile 400.000 Arbeitnehmer in der Autoindustrie von Kurzarbeit betroffen. "Der Stillstand unserer Branche erzeugt durch Steuerausfälle, Kurzarbeitergeld und andere Leistungen Kosten von über 4,5 Milliarden Euro im Monat", heißt es in dem Papier.



Daher sei es im Interesse aller, schnell die Voraussetzungen für einen Neustart zu schaffen.

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de