Freiburg (ots) - Deutschland auf dem Weg in die Diktatur, wie es bei Protesten und in digitalen Echokammern immer öfter zu hören und zu lesen ist - das unterstellt den Regierenden düstere Absichten. Glaubt aber ernsthaft jemand, dass die politische Klasse in diesem Land plötzlich eine autoritäre Herrschaft errichten will? Wenn sich die Kanzlerin in der Corona-Krise mit den Länderchefs abstimmt, dann repräsentieren diese bunte Koalitionen aus CDU, CSU, SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und Freien Wählern. Wer errichtet da alles eine Diktatur - und gegen wen? http://www.mehr.bz/khs126l



