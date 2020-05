In zweiwöchentlichen Webinaren wird untersucht, wie autonome mobile Roboter die öffentliche Sicherheit verbessern und Krankheiten bekämpfen

Velodyne Lidar, Inc., hat heute eine neue digitale Fortbildungsreihe zur Sicherheitsfortschritten durch Automation während der COVID-19-Pandemie angekündigt. Die Webinare beinhalten Gespräche mit Experten aus innovativen Unternehmen, welche die Technologie von Velodyne Lidar an vorderster Front des Widerstands gegen COVID-19 einsetzen.

Die Reihe startet mit Einblicken in autonome Sicherheitsroboter im Geschehen der weltweiten Pandemie ("Autonomous Security Robots in the Midst of a Global Pandemic") mit Stacy Stephens, EVP und Chief Client Officer bei Knightscope. Die Sitzung findet am 8. Mai 2020 ab 10:00 Uhr PST statt. Bitte melden Sie sich über VelodyneLidar-Webinar-Knightscope für dieses kostenlose Webinar an.

In der ersten Folge wird Stephens über den aktuellen und künftigen Status der Sicherheit während dieser noch nie dagewesenen, weltweiten Pandemie sprechen. Knightscope mit Sitz im Silicon Valley ist ein Unternehmen für fortschrittliche Sicherheitstechnologien, das vollständig autonome Sicherheitsroboter zur Abschreckung, Erkundung und Berichterstattung baut. In dieser Folge wird ausgeleuchtet, wie das Thema Sicherheit aufgrund von COVID-19 nicht nur momentan, sondern auch mit Blick auf die Zukunft von jeder Seite neu überdacht wird.

Folgende weitere Experten sind zum aktuellen Zeitpunkt für die Webinarreihe geplant, die alle zwei Wochen am Freitag um 10:00 Uhr PST stattfindet:

Ryan Chin, Mitbegründer und CEO von Optimus Ride, 22. Mai 2020.

Shahab Khokhar, Geschäftsführer des Bereichs Components und Research Solutions bei ClearPath Robotics, 5. Juni 2020.

Alex Fiechter, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Local Motors, 19. Juni 2020.

Gautam Narang, CEO und Mitbegründer von Gatik, 3. Juli 2020.

Weitere Informationen zur Webinarreihe stehen unter https://velodynelidar.com/events/ zur Verfügung.

"Die Coronavirus-Pandemie motiviert Unternehmen, Gesundheitssysteme und Regierungen dazu, innovative Wege zur Bereitstellung unbedingt notwendiger Dienstleistungen zu entwickeln und gleichzeitig Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit vor infektiösen Krankheiten zu schützen. Mit Lidar-Technologie ausgestattete Roboter bieten als Antwort auf die Krise entscheidenden Support. Diese digitale Fortbildungsreihe zielt darauf ab, das Verständnis zu erweitern, wie autonome Roboter grundlegend notwendige Dienstleistungen erbringen können, während die menschliche Exposition gegenüber Krankheitserregern verringert wird", sagte Sally Frykman, Kommunikationsvorstand bei Velodyne Lidar.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in der kalifornischen Stad San Jose ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics im Jahr 2005 die Lidar-Systeme mit Echtzeit-Rundumsicht. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobiltechnik, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

