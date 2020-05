BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise kommen aus dem Mittelstand weiter Appelle, einen Fahrplan für ein Hochfahren der Wirtschaft vorzulegen. "Unternehmer und deren Mitarbeiter wollen endlich wieder nach vorne blicken", sagte der Präsident des Mittelstandsverbundes, Eckhard Schwarzer, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei unverantwortlich, die Wirtschaft erneut zu enttäuschen. Bund und Länder beraten sich an diesem Mittwoch.



"Den bisherigen Lockerungskurs der Bundesregierung und der Bundesländer nach dem Lockdown verstehen all jene immer weniger, die sich mit großer Disziplin und extremen Entbehrungen den behördlichen Vorgaben in Wirtschaft, Kultur und Bildung gestellt haben", so Schwarzer. Die Zukunft dürfe nicht länger dem Ungenauen und dem Auslegbaren überlassen bleiben. Die Lage sei für viele Firmen dramatisch. Sie erwarteten nun eine Strategie, die transparent und nachvollziehbar wirklich Sinn mache.



Schon jetzt sei der volkswirtschaftliche Schaden gigantisch. Täglich verursache Unentschlossenheit weitere Milliardenschäden, die nicht ohne Folgen für die Finanzierbarkeit des Sozial- und Gesundheitswesens blieben./hoe/DP/zb

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken