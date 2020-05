Berlin (ots) - Vor dem Autogipfel im Kanzleramt am Dienstag hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine Kaufprämie völlig unabhängig von der Antriebsart gefordert. "Es geht in diese Krise auch darum, die Automobilindustrie, die der Wirtschaftsmotor dieses Landes ist, an der Hunderttausende Arbeitsplätze hängen, zu nutzen, damit sie die ganze Wirtschaft in Deutschland nach oben zieht", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel" (Onlineausgabe). "Deshalb brauchen wir für Neufahrzeuge eine Kaufprämie für eine befristete Zeit. Es ist dann der Umwelt gedient, wenn das neue Fahrzeug, dass gekauft wird, einen besseren CO2-Wert hat als das bisherige."Im sächsischen Zwickau stellen rund 8000 Beschäftigte das Elektrofahrzeug ID.3, aber auch den Golf Variant her. Die "Autoländer" Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg wollen Kaufprämien mit 3000 Euro für Verbrenner einerseits und 4000 Euro für Plug-in-Hybride, Elektro- und Wasserstoffautos andererseits staffeln.http://morgenlage.tagesspiegel.de/Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14324Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4587832