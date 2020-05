BERLIN (dpa-AFX) - "Tageszeitung" über Agrarministerin Klöckners Kochshow-Auftritt:



"Ernährungsministerin Julia Klöckner hat mit dem "Starkoch" Johann Lafer in einer Fernsehsendung gekocht. Eigentlich ein irrelevanter PR-Termin. Aber er entlarvt die CDU-Politikerin dermaßen als Heuchlerin, dass man sie dafür nur - wie passend - in die Pfanne hauen kann: "Wir machen heute ein 3-Gänge-Menü, und das Ganze für 4 Personen. ... Ich habe nicht mehr ausgegeben wie 25 Euro", verrät Lafer .... Von Bio keine Spur. Stattdessen kommt das Fleisch ... aus einem Stall, der keinen Auslauf und einem 220 Kilogramm schweren Rind nur 1,7 Quadratmeter Platz bieten muss. ... Was macht Klöckner? ... Kein Ton zu Billigfleisch, zu Tierwohl... Wie zum Hohn klagt die Ministerin ... später, dass die Deutschen so wenig für Lebensmittel ausgäben: "... das macht es natürlich schwierig, dass die Familie des Bauern um die Ecke existieren kann." Deshalb könne man ... nicht so viel Tierschutz verlangen, sagt sie in Reden... Die Wahrheit ist: Klöckner lässt das Höfesterben und Tierquälerei geschehen."/ra/DP/nas

