SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Debatte über nukleare Teilhabe:



"Derzeit ist die Welt ein atomares Pulverfass, auf dem immer mehr Staaten mit dem Feuer spielen. Ob mit oder ohne Deutschland. (...) Im Western-Film wäre Deutschland bei einem Ausstieg sozusagen derjenige Teilnehmer an der drohenden Schießerei, der den Colt zuerst herunternimmt und sich für (atom)waffenfrei erklärt. Und dann? Würden die USA sich dann noch mit der eigenen Existenz für ein bedrohtes Deutschland einsetzen? Und: Warum sollte die Nato Deutschland weiter eine politische Teilhabe am Atomwaffeneinsatz, also Mitsprache, gewähren, wenn es die reale Teilhabe, die militärische verweigert? (...) Die Flucht Deutschlands ins Atomwaffenfreie, letztlich ins Neutrale, bietet keinen neuen Schutz."/ra/DP/he

