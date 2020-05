FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) die wohl ungewöhnlichste Hauptversammlung der Geschichte. Statt in der Frankfurter Jahrhunderthalle findet die Veranstaltung im Internet statt. Grund sind Vorkehrungen gegen die Corona-Pandemie, die zuvor bereits das Geschäft des größten Luftverkehrskonzerns Europas nahezu zum Erliegen gebracht hat.



Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat Aktionäre und Mitarbeiter bereits vorab auf Einschnitte eingestimmt. Während die Eigentümer auf eine Dividende für das eigentlich erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 verzichten sollen, droht der Gruppe mit etwa 130 000 Mitarbeitern ein Abbau von rund 10 000 Stellen und 100 Flugzeugen.



In Deutschland wartet das Unternehmen zudem weiterhin auf die präzise Ausgestaltung der geplanten Staatshilfen zwischen stillen Einlagen und direkter Beteiligung./ceb/DP/nas

