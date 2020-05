WASHINGTON/PHOENIX (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump besucht am Dienstag den US-Bundesstaat Arizona. Bei seinem Aufenthalt in der Hauptstadt Phoenix steht ein Besuch in einer Fabrik an, in der Atemschutzmasken hergestellt werden. In der Corona-Krise sind Reisen auch für den US-Präsidenten zur Seltenheit geworden. In den vergangenen Wochen hat Trump das Weiße Haus so gut wie nicht verlassen. Vor einigen Tagen hatte Trump angekündigt, dass er in den kommenden Wochen wieder Reisen im Land unternehmen werde.



Im Vorfeld der Reise nach Arizona hatte Trump offen gelassen, ob er eine Schutzmaske tragen wird oder nicht. Trumps Vize Mike Pence hatte vergangene Woche Kritik auf sich gezogen, weil er bei einem Klinikbesuch im US-Staat Minnesota auf eine Atemschutzmaske verzichtete. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt seit Anfang April, dass im Kampf gegen das Coronavirus auch gesunde Menschen ohne Symptome Stoffmasken in der Öffentlichkeit tragen sollten./lkl/DP/nas

