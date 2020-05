Die amerikanische Pitney Bowes Inc. (ISIN: US7244791007, NYSE: PBI) wird am 8. Juni 2020 eine Quartalsdividende von 5 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 22. Mai 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,20 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 2,96 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,76 Prozent (Stand: 4. Mai ...

