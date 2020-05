Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BÖRSE - Die Deutsche Börse muss sich bei ihrer anstehenden Hauptversammlung auf Widerstand einstellen. Der einflussreiche Stimmrechtsberater Glass Lewis und dessen deutsche Tochter Ivox raten den Aktionären, das angepasste System zur Vorstandsvergütung abzulehnen. Das System sei nicht ambitioniert genug, heißt es in den Empfehlungen beider Firmen für das virtuelle Aktionärstreffen am 19. Mai. Sie liegen dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt S. 31)

WIRECARD - Das jüngste Resultat des Prüfberichts von KPMG legt Schwächen in der Corporate Governance des Zahlungsabwicklers Wirecard offen. Vorstandschef Markus Braun steht unter Druck. Ein Machtkampf bahnt sich an. (Börsen-Zeitung S. 6/Welt S. 13)

DWS - Der Vermögensverwalter DWS rechnet erst in der zweiten Jahreshälfte wieder mit besseren Geschäften für die eigene Branche. "Im zweiten Quartal wird sich das ganze Ausmaß des Ertragsrückgangs in der gesamten Branche zeigen", sagte Vorstandschef Asoka Wöhrmann im Interview. Auch die DWS werde sich "im zweiten Quartal sehr anstrengen müssen". Wenn es aber glücke, das Wirtschaftsgeschehen schrittweise wieder zu normalisieren, "dann werden wir uns im dritten und vierten Quartal zumindest wieder in Richtung einer Normalität bewegen". (Handelsblatt S. 28)

JENOPTIK - Der Fotonikkonzern Jenoptik kommt nicht unbehelligt durch die Coronakrise, ist aber laut CEO Stefan Traeger "alles in allem recht solide in das Jahr gestartet". Die Nachfrage sei insgesamt robust gewesen. (Börsen-Zeitung S. 8)

VGH VERSICHERUNGEN - Der Chef der VGH Versicherungen, Hermann Kasten, zeigt sich von der Coronakrise unbeirrt auf Wachstumspfad. In den vergangenen Jahren habe sich die öffentliche Versicherungsgruppe bilanzieller Lasten entledigt und ausreichend Vorsorge getroffen, sagt Kasten, der zum 30. Juni in den Ruhestand gehen wird, im Interview. Die Kennziffern seien solide, besondere Risiken und Herausforderungen könne er nicht erkennen. Somit sei VGH auch in der Krise gut aufgestellt: "Wir glauben, dass wir uns gezielt stärkeres Wachstum auch in Marktphasen wie der jetzigen erlauben können." (Börsen-Zeitung S. 2)

May 05, 2020

