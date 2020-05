Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ARBEITSMARKT - Rund 750.000 deutsche Unternehmen haben infolge des weitgehenden wirtschaftlichen Stillstands Kurzarbeit angemeldet. Das ist jeder dritte Betrieb in Deutschland. Für eine gewisse Zeit kann die Kurzarbeit Jobverluste abmildern. Und doch gehen Ökonomen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten massiv steigen wird: von derzeit 2,3 Millionen auf mehr als 3 Millionen. Im Gegenzug dürfte die Erwerbstätigenzahl im Jahresverlauf um bis zu 1 Million auf 44 Millionen sinken. Tatsächlich sehen die korrigierten Prognosen vieler Unternehmen düster aus. Von den 304 größten börsennotierten deutschen Konzernen haben seit dem Ausbruch der Krise 77 vor Gewinn- oder Umsatzeinbußen gewarnt - mehr als je zuvor in einem Quartal. (Handelsblatt S. 4)

FUSSBALL - Im Deutschen Ethikrat gibt es Skepsis hinsichtlich einer schnellen Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga. Dass in die Debatte um die Bundesliga "so viel Energie" gesteckt werde, sei "ein Beispiel für geschicktes Lobbying", sagte Ethikrat-Mitglied Steffen Augsberg. Der Rechtsprofessor nannte es "sinnvoller, darauf hinzuarbeiten, dass Kinder wieder gemeinsam draußen spielen können und etwa die Gastronomiebranche schnellstmöglich wieder in die Gänge kommt". (Neue Osnabrücker Zeitung)

MINDESTLOHN - Gegen Armut hilft die Lohnuntergrenze wenig, zeigt eine neue Analyse. Die Gewerkschaften wollen sie in der Krise trotzdem stark erhöhen. So soll der gesetzliche Mindestlohn in diesem Jahr nach dem Willen der Gewerkschaften außerplanmäßig von 9,35 auf 12 Euro in der Stunde steigen. (FAZ S. 16)

HILFSPAKET - Bei den Soforthilfen für Selbstständige seien die Kriterien zu streng, beim Hilfsfonds für strauchelnde Unternehmen dagegen zu lax, schreibt der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministerium in einem Brief an Minister Peter Altmaier. Auch die Anhebung des Kurzarbeitergels missfällt dem Gremium. (FAZ S. 16)

SCHULBETRIEB - Ein regulärer Schulbetrieb wird nach Einschätzung von SPD-Chefin Saskia Esken auch nach den Sommerferien vorerst weiterhin nicht möglich sein. Normaler Unterricht sei "derzeit undenkbar, auch nicht im neuen Schuljahr", sagte Esken. Sie erwartet, dass die Schulen wegen des Abstandsgebots in der Corona-Krise auch nach den Sommerferien lediglich einen Schichtunterricht in kleinen Gruppen anbieten können, begleitet von digital gestützten Lernangeboten für zu Hause. (Süddeutsche Zeitung)

MASCHINENBAU - Der Maschinenbau ist insgesamt stark von der Coronakrise betroffen, sagte Maschinenbau-Präsident Carl Martin Welcker in einem Interview. "Einige Unternehmen zehren zwar noch von einem gewissen Auftragsbestand, die meisten aber wird es zeitversetzt ebenfalls hart treffen." (FAZ S. 22)

KLIMAKRISE - "Wenn wir jetzt die viel größere Klimakrise vergessen wird sich das rächen", sagte Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamts. Er pocht darauf, den Kampf gegen das Coronavirus mit dem Kampf gegen Umweltverschmutzung zu verbinden. In der Pandemie zeige sich, "was wir wirklich brauchen". (Welt S. 4)

AUTOMOBILBRANCHE - Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, in denen die großen deutschen Autohersteller BMW, Daimler und Volkswagen residieren, haben sich auf einen gemeinsamen Vorschlag für Kaufprämien verständigt. Einen Tag vor dem vom Kanzleramt einberaumten Autogipfel fordern sie eine Kaufprämie vom Bund in Höhe von 3.000 Euro für moderne Verbrenner und 4.000 Euro für Elektro- und Plugin-Hybrid-angetriebene Pkw. Verschrottungsprämien und die Förderung der Ladeinfrastruktur zählen zu den darüber hinausgehenden Ideen. Die Vorschläge kamen an einem Tag, an dem Frankreich für April einen Neuzulassungsabsturz um fast 90 Prozent gemeldet hat. (Börsen-Zeitung S. 7)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 00:46 ET (04:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.