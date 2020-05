Während Berlin noch um die Finanzierung der Lufthansa pokert, machen die Franzosen es schon vor: Die Air France wird mit staatlichen Kreditgarantien plus einem Darlehen weiter finanziert. Kein Schaden für die Aktionäre, aber Berlin muss sich nun entscheiden. In der Lufthansa steckt deshalb eine hochspannende politische Wette.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de