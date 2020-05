The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2GSNX8 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US83368WQ381 SOC GENERALE 2025 MTN BD00 BON USD NCA XFRA USU8029KAH50 SANTANDER HLDGS USA 17/23 BD00 BON USD NCA XFRA USU92147AA28 VALVOLINE 17/25 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB0SMX2 LBBW STUFENZINS 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2U55 NORDLB 2 PH.BD. 20/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2UY1 NORDLB 5-PH.BD. 16/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8CG3 NORDLB IS.S.1759 BD01 BON EUR NCA XFRA NZEDCDT006C1 EXPORT DEV CND 2020 BD01 BON NZD NCA XFRA US032479AD91 ANADARKO FIN. 2031 B BD01 BON USD NCA XFRA US14912HTS93 CATERP.FIN.SER. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US29273VAG59 ENERGY TRANSFER 2023 BD01 BON USD NCA XFRA US73755LAD91 POTASH CORP. 2036 BD01 BON USD NCA XFRA USL7008RAB08 NVENT FIN. 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AE63 AMAZON.COM 17/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AH94 AMAZON.COM 17/37 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU02320AK24 AMAZON.COM 17/57 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU1492DAB74 VIACOMCBS INC. 17/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU87571AP75 TARGA R0S.P./F. 19/27REGS BD01 BON USD NCA PTKC XFRA XS0927581842 PORT.TEL.INTL 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA EPGA XFRA US283677AZ52 EL PASO ELECTRIC CO 2044 BD02 BON USD NCA XFRA US29273VAD29 ENERGY TRANSFER 2024 BD02 BON USD NCA XFRA US83368WPL99 SOC GENERALE 2021 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USH7220NAB67 UBS AG LONDON 17-20 FLR BD02 BON USD N