Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 05.05.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien
Sensation! Manager-Legende heuert bei dieser Goldfirma an!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12DFH ISIN: CH0244767585 Ticker-Symbol: 0UB 
Lang & Schwarz
05.05.20
08:58 Uhr
9,067 Euro
-0,270
-2,89 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
UBS GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBS GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,7969,33808:58
10,45510,50008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GREAT BEAR RESOURCES
GREAT BEAR RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GREAT BEAR RESOURCES LTD7,480+17,98 %
INDIGO EXPLORATION INC0,005-10,00 %
QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,001+100,00 %
UBS GROUP AG9,067-2,89 %