FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

INE XFRA CA45568X1069 INDIGO EXPLORATION INC.

QPLN XFRA BMG7302M2037 QPL INTL HLDGS HD-,08

XFRA CA3901433035 GREAT BEAR RES LTD

0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

