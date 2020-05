Hatte die Amazon-Aktie jüngst noch ein neues Allzeithoch markiert, ging es zum Wochenauftakt erst einmal über 8 Prozent gen Süden. Dabei sorgten die Stuttgarter Anleger bei Amazon bisher für einen Umsatz von über 4 Millionen Euro. Belastend wirken sich die am Donnerstagabend nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen aus. Zwar lag der Umsatz im vergangenen Quartal über den Erwartungen, jedoch könnte Amazon im laufenden Quartal wegen hohen Investitionen in die Sicherheit der Mitarbeiter in die roten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...