Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: An den Börsen in Japan, China und Südkorea findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel wegen eines Feiertags.

TAGESTHEMA I

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften der deutschen Automobilindustrie über Wege aus der Corona-Krise. Es wird nach Angaben der Bundesregierung um die Probleme der Branche bei der Belieferung mit den nötigen Teilen sowie die Folgen für die Beschäftigten gehen. Entscheidungen etwa über von der Branche geforderte Kaufprämien stellte die Regierung nicht in Aussicht. Die Kanzlerin hatte jüngst betont, bei Verhandlungen über Konjunkturpakete werde es "ganz wichtig" sein, klimapolitische Fragen "nicht aus den Augen zu verlieren".

TAGESTHEMA II

Der Ausblick für Infineon auf das zweite Geschäftshalbjahr hat sich bedingt durch die Corona-Epidemie deutlich eingetrübt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2020 rechnet Infineon mit einem Umsatzniveau von rund 7,6 Milliarden Euro; einschließlich Cypress, deren Akquisition abgeschlossen sei, von rund 8,4 Milliarden Euro, plus oder minus 5 Prozent, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Beim prognostizierten Umsatz werde die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich etwa 12 Prozent betragen. Infineon geht dabei von einem Wechselkurs von 1,10 Dollar je Euro aus. Im dritten Geschäftsquartal sei für das kombinierte Unternehmen ein Umsatz zwischen 1,9 Milliarden Euro und 2,3 Milliarden Euro zu erwarten. In der Mitte der Umsatzspanne werde die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich einen positiven mittleren einstelligen Prozentwert annehmen.

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19/20 ggVj 2Q19/20 ggVj Zahl 2Q18/19 Gesamtumsatz 1.986 +0,2% 1.949 -2% 18 1.983 Segmentergebnis 274 -17% 258 -22% 18 332 Ergebnis nach Steuern/Dritt.* 178 -23% 186 -19% 18 231 Ergebnis je Aktie 0,13 -35% 0,14 -30% 18 0,20 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,13 -46% 0,16 -33% 18 0,24 Umsatz Automotive 846 -3% 839 -4% 18 875 Umsatz Industrial Power Cont. 358 +3% 346-0,3% 18 347 Umsatz Power Manage.&Multim. 617 +4% 603 +2% 18 591 Umsatz Digital Sec. Solutions 162 -1% 158 -4% 18 164 Erg Automotive 51 -54% 59 -47% 18 112 Erg Industrial Power Control 62 -7% 54 -19% 18 67 Erg Power Manage.&Multim. 138 +5% 128 -3% 18 132 Erg Digital Security Solutions 23 +21% 18 -5% 18 19

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt, 18. KW

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q

07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführlicher Umsatz 1Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q

08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

09:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung zu Schadenersatzansprüchen

eines Autokäufers gegen Volkswagen

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Online-HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV

10:00 DE/Comdirect Bank AG, Online-HV

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:05 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Schneider Electric 2,55 EUR UBS 0,1825 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: -1,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 12,3 zuvor: 34,5 - EU 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: -1,3% gg Vm/-2,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-1,3% gg Vj - US 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -44,4 Mrd USD zuvor: -39,93 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 27,0 1. Veröff.: 27,0 zuvor: 39,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 40,0 Punkte zuvor: 52,5 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 AT/Auktion 0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2051 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 2-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 250 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 3 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 10.625,50 0,37 S&P-500-Indikation 2.856,25 0,66 Nasdaq-100-Indikation 8.868,00 0,55 Nikkei-225 Feiertagspause Schanghai-Composite Feiertagspause +/- Ticks Bund -Future 173,95 -16 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.466,80 -3,64 DAX-Future 10.586,00 -2,16 XDAX 10.583,46 -2,19 MDAX 22.431,37 -2,66 TecDAX 2.794,65 -2,10 EuroStoxx50 2.816,48 -3,81 Stoxx50 2.767,00 -2,27 Dow-Jones 23.749,76 0,11 S&P-500-Index 2.842,74 0,43 Nasdaq-Comp. 8.710,72 1,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,11 -4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem schwachen Wochenstart zeichnet sich eine Erholung ab, ohne dass sich an den Fundamentaldaten etwas geändert hat. Die internationalen Vorgaben stützen. Als Entspannungssignal wirken die deutlich höheren Ölpreise, die aktuell weiter steigen. Neben einer Vielzahl von Unternehmenszahlen steht der Autosektor im Blick. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften der deutschen Automobilindustrie über Wege aus der Corona-Krise. Daneben entscheidet das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) über die Rechtmäßigkeit der EZB-Anleihekäufe. Ein Verbot gilt als extrem unwahrscheinlich, allerdings könnte das Gericht die Bundesbank-Käufe an Auflagen knüpfen.

Rückblick: Sehr schwach - Dass die USA und China wegen der US-Kritik am chinesischen Vorgehen in der Coronakrise auf neue Handelskonflikte zustoßen, belastete. Zudem hatten wieder Konjunkturängste die Oberhand. Unter deutlichem Abgabedruck standen zyklische Branchen. Der Index der Automobilwerte sackte um 4,4 Prozent ab, auch belastet von kontroversen Diskussionen in Deutschland über staatliche Kaufanreize; der Index der Öl- und Gasaktien verlor 5 Prozent. Der defensive Pharmasektor hielt sich mit einem Minus von 0,5 Prozent noch einigermaßen gut. Norwegian gewannen 4 Prozent. Die Aktionäre hatten den Plan zum Tausch von Schulden in Aktien und eine Kapitalerhöhung abgesegnet und den Weg für die zum Überleben der Fluglinie notwendige Staatshilfe freigemacht. Roche gewannen 0,7 Prozent. Hier stütze, dass die US-Arzneimittelaufsicht einem viel versprechenden Covid-19-Antikörpertest die Zulassung erteilt hatte. Telefonica gewannen 2,9 Prozent. Gut kamen hier Berichte an, wonach der spanische Telekommunikationskonzern die Tochter O2 mit Virgin Media von Liberty Global verschmelzen könnte.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Im MDAX brachen Thyssenkrupp um 14,3 Prozent ein. Für Verunsicherung sorgte ein Artikel, laut dem Cinven und Advent auf der Suche nach weiteren Investoren seien, um die Übernahme der Aufzugsparte zu stemmen. Daneben drückte ein Brief des Vorstands an die Mitarbeiter, wonach der finanzielle Spielraum aus dem Verkauf des Aufzuggeschäfts weitaus geringer als ursprünglich angenommen ausfallen werde. Nach schwachen Geschäftszahlen verloren Klöckner 13 Prozent. Wegen der Aussetzung der Dividende fielen Freenet um 8,4 Prozent. Lufthansa verloren 3 Prozent. Laut Berichten plant die Bundesregierung einen Direkteinstieg bei der angeschlagenen Fluggesellschaft. Mit dem negativen Sektorsentiment für den Luftverkehr gaben MTU um 9,3 Prozent nach. Staatshilfen für den Wettbewerber Europcar belasteten Sixt. Der Kurs fiel um 7,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

