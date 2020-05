Der Modekonzern Hugo Boss ist wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Wegen der weitgehenden Schließung seiner Geschäfte brach dem Unternehmen der Umsatz weg, wie Hugo Boss am Dienstag bekanntgab. Die Börse nimmt Zahlen und Ausblick in einer ersten Reaktion gelassen.Hugo Boss leidet stark unter den Auswirkungen der Coronakrise - und reagiert nun. Der Konzern will nun mit Einsparungen dagegenhalten, Investitionen werden aufgeschoben, die Produktion zurückgefahren. ...

