Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: An den Börsen in Japan, China und Südkorea findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel feiertagsbedingt.

TAGESTHEMA

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins wie auch die Zielrendite für dreijährige Anleihen bestätigt und angekündigt, die Zinsen nicht anheben zu wollen, bis es Fortschritte hin zu Vollbeschäftigung gegeben habe. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte nach den Prognosen der Zentralbank im ersten Halbjahr 2020 um 10 Prozent sinken, wie diese nach der geldpolitischen Sitzung mitteilte. Die Arbeitslosigkeit dürfte in den nächsten Monaten auf 10 Prozent steigen. Der Schlüsselzinssatz, die sogenannte Cash Rate, bleibt bei 0,25 Prozent, auch die Zielrendite beließ die Notenbank auf dem gleichen Niveau. Die RBA sicherte neben ihrer Zins-Guidance zu, alles ihr Mögliche zu tun, um den Arbeitsmarkt, die Wirtschaft und die Einkommen zu unterstützen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -44,4 Mrd USD zuvor: -39,93 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 27,0 1. Veröff.: 27,0 zuvor: 39,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 40,0 Punkte zuvor: 52,5 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.856,00 +0,65% Nasdaq-100-Indikation 8.867,50 +0,54% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 23.813,39 +0,85% Kospi 1.908,27 +0,68% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 5.397,80 +1,47%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die späte Erholung an der Wall Street sorgt am Dienstag an den Aktienmärkten in Asien für Kursgewinne. Allerdings sind die Umsätze erneut recht dünn, denn in Festlandchina, Japan und Südkorea findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Die Sorgen vor einem neuen Handelsstreit zwischen den USA und China, die zu Wochenbeginn noch für deutliche Abgaben gesorgt hatten, treten wieder etwas in den Hintergrund. US-Präsident Donald Trump hatte Peking im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit der Verhängung neuer Strafzölle gedroht. Für den Hang-Seng-Index geht es nach oben, obwohl die Konjunktur im ersten Quartal 2020 einen Einbruch verzeichnet hat. Die Wirtschaft in Hongkong fiel um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr - der stärkste Rückgang seit 1974. Der S&P/ASX 200 in Sydney verbessert sich ebenfalls. Nach einem wochenlangen Lockdown im Zuge der Coronavirus-Pandemie könnten erste Lockerungen in Kraft treten. Darüber will das australische Kabinett am Freitag entscheiden. Die australische Notenbank hat ihr Zinsniveau bestätigt. Dieses bleibt unverändert bei 0,25 Prozent. Für das erste Halbjahr rechnet die Reserve Bank of Australia mit einem Wirtschaftsrückgang um 10 Prozent, zudem dürfte in den kommenden Monaten die Arbeitslosenquote auf 10 Prozent steigen. Mit Aufschlägen zeigt sich in Sydney vor allem der Energie-Sektor vor dem Hintergrund der stark steigenden Ölpreise, die auch im asiatischen Handel weiter kräftig zulegen.

US-NACHBÖRSE

Die Zahlen von AIG und Rambus standen im nachbörslichen Handel am Montag im Fokus. Der US-Versicherer American International Group (AIG) verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des bereinigten Gewinns um 93 Prozent. Hintergrund waren Rückstellungen zur Deckung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. CEO Brian Duperreault bezeichnete die Pandemie "als den größten Katastrophenschaden, den die Branche je gesehen hat". AIG stellte insgesamt 419 Millionen Dollar zurück, darunter 272 Millionen Dollar an geschätzten COVID-19-bezogenen Verlusten. Die Aktie reduzerte sich nach der Schlussglocke um 0,8 Prozent auf 23,89 Dollar. Für die Rambus-Aktie ging es um 7,3 Prozent auf 13,67 Dollar nach oben. Der Chiphersteller vermeldete für das Auftaktquartal Gewinn und Umsatz über den eigenen Erwartungen. Sowohl im Bereich IP als auch im Chip-Sektor seien Rekordumsätze verzeichnet worden, hieß es in einer Mitteilung von Rambus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.749,76 0,11 26,07 -16,78 S&P-500 2.842,74 0,43 12,03 -12,01 Nasdaq-Comp. 8.710,72 1,23 105,77 -2,92 Nasdaq-100 8.834,11 1,33 115,93 1,16 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,92 Mrd 0,92 Mrd Gewinner 1.369 436 Verlierer 1.569 2.534 Unverändert 62 48

Etwas fester - Die wieder aufgefrischten Sorgen um US-chinesische Spannungen belasteten nur anfangs, dann kamen auf dem auch schon an den Vortagen deutlich gesunkenen Niveau Käufer an den Markt. Die Dynamik sei dabei vom Ölmarkt ausgegangen, wo sich die Preise massiv erholten, hieß es. Dementsprechend waren Energiewerte gesucht, im Dow gewannen Exxon 4 Prozent. Aber auch Technologiewerte gehörten wieder zu den Favoriten. Luftfahrtaktien wurden dagegen verkauft. United Airlines hatte zuletzt von der schlimmsten Krise seit Bestehen der zivilen Luftfahrt gesprochen. Zudem hatte Berkshire Hathaway, das Finanzvehikel von Investorenlegende Warren Buffett, den Ausstieg aus dem Sektor mitgeteilt. Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines verloren bis zu knapp 8 Prozent. Im Schlepptau verloren Boeing 1,4 Prozent. Tyson Foods verloren nach schwachen Quartalszahlen 7,8 Prozent. .

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 -1,2 0,20 -101,8 5 Jahre 0,35 0,5 0,35 -157,3 7 Jahre 0,53 2,4 0,51 -171,6 10 Jahre 0,64 2,4 0,61 -180,6 30 Jahre 1,29 3,7 1,25 -178,1

Am Rentenmarkt dominierten Verkäufe. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2,4 Basispunkte auf 0,64 Prozent. Die sinkenden Rentennotierungen wurden als Beleg gewertet, dass die Sorgen über einen neuen Konflikt USA-China wieder merklich nachließen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0908 +0,1% 1,0902 1,0933 -2,7% EUR/JPY 116,31 -0,1% 116,39 116,73 -4,6% EUR/GBP 0,8751 -0,1% 0,8762 0,8790 +3,4% GBP/USD 1,2465 +0,2% 1,2441 1,2437 -6,0% USD/JPY 106,63 -0,1% 106,76 106,77 -1,9% USD/KRW 1220,35 -0,3% 1223,46 1227,50 +5,7% USD/CNY 7,0622 0% 7,0622 7,0622 +1,4% USD/CNH 7,1208 -0,2% 7,1319 7,1408 +2,2% USD/HKD 7,7545 +0,0% 7,7536 7,7524 -0,5% AUD/USD 0,6452 +0,4% 0,6426 0,6384 -7,9% NZD/USD 0,6071 +0,4% 0,6048 0,6030 -9,8% Bitcoin BTC/USD 9.056,51 +1,2% 8.950,51 8.598,26 +25,6%

Der Dollar legte deutlich zu, der ICE-Dollarindex gewann 0,5 Prozent. Der Euro gerät nach schwächer als erwarteten Konjunkturdaten unter Abgabedruck. Die Industrie der Eurozone hatte im April wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einen dramatischen Einbruch verzeichnet, wie die Zweitlesung der Daten bestätigte. Leicht erholt zeigt sich der Offshore-Yuan von seinem deutlichen Rücksetzer am Freitag. Da hatte er in Reaktion auf die Warnung von US-Präsident Donald Trump an Peking vor möglichen weiteren Strafzöllen wegen Chinas Umgang mit dem Coronavirus stark nachgegeben, zum Teil auch schon davor am Donnerstag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 21,66 20,39 +6,2% 1,27 -63,6% Brent/ICE 28,30 27,20 +4,0% 1,10 -55,4%

Die Erdölpreise rückten massiv vor. Teilnehmer verwiesen auf die gedrosselte Förderung in den USA, Kanada und Norwegen, die zu den beschlossenen Senkungen der Opec+ hinzukämen. Im späten Geschäft gewann US-Leichtöl der Sorte WTI 8,2 Prozent auf 21,40 US-Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 5,6 Prozent auf 27,93 Dollar je Fass. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag steigen die Preise weiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.701,04 1.701,70 -0,0% -0,67 +12,1% Silber (Spot) 14,80 14,85 -0,3% -0,05 -17,1% Platin (Spot) 766,70 768,35 -0,2% -1,65 -20,6% Kupfer-Future 0,00 2,32 0% 0 -17,2%

Beim Gold tat sich wenig, der Goldpreis legte um 0,2 Prozent auf 1.703 Dollar je Feinunze zu. Teilnehmer sahen eine kleine technische Gegenbewegung nach der Schwäche im späten April, befördert auch von der neuen Unsicherheit wegen der US-chinesischen Spannungen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS / USA

