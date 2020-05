FRANKFURT (Dow Jones)--Das Leasingunternehmen Grenke hat im ersten Quartal wegen einer höheren Risikovorsorge deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäft, das der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände entspricht, war dagegen gestiegen, wie die Grenke AG bereits Anfang April mitgeteilt hatte.

Das operative Ergebnis ging um fast ein Viertel auf 31,4 Millionen Euro zurück, nach Steuern verdiente Grenke mit 23,7 Millionen Euro fast ein Drittel weniger als im Vorjahresquartal.

Das Zinsergebnis stieg in ersten drei Monaten um 15,9 Prozent auf 101,1 Millionen Euro. In Erwartung höherer Zahlungsausfälle infolge der Covid-19-Pandemie stiegen allerdings die Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge um 79,4 Prozent auf 50,8 Millionen Euro. Die Risikovorlage lag per Ende März um 15 Prozent über dem Wert zum Jahresende. Das Zinsergebnis nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge fiel entsprechend um 14,6 Prozent auf 50,3 Millionen Euro.

In welchem Umfang die Pandemie Einfluss auf die weitere Geschäfts- und Ergebnisentwicklung haben werde, sei aktuell nicht abschätzbar. Diese Auswirkungen seien in der am 11. Februar veröffentlichten Prognose noch nicht berücksichtigt. Die Prognose werde jedoch erst aktualisiert, sobald sich die Folgen hinreichend bestimmen ließen, teilte das Unternehmen mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 01:56 ET (05:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.