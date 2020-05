FRANKFURT (Dow Jones)--Das Leasingunternehmen Grenke wird wegen der Coronavirus-Krise seine Hauptversammlung verschieben und senkt zur Stärkung der Kapitalbasis den Dividendenvorschlag. Wie Grenke mitteilte, wird anstatt der angekündigten 0,88 Euro je Aktie eine Dividende auf Vorjahresniveau mit 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Aktionäre sollen nun wählen können zwischen einer Bardividende und einer Ausschüttung in bar und Aktien.

Um für die Aktiendividende die Voraussetzungen zu schaffen, will Grenke im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung das bestehende genehmigte Kapital ausnutzen und die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschließen.

Grenke will nun die ordentliche Hauptversammlung am 6. August 2020 virtuell und nicht am 19. Mai abhalten.

