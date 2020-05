FRANKFURT (dpa-AFX) - Übersicht der vorbörslichen Unternehmensmeldungen auf dem dpa-AFX ProFeed:



- Bericht: BVB-Kapitän Reus wird wohl Bundesliga-Neustart verpassen - LPKF mit erwartet schwachem ersten Quartal - Leichte Besserung angepeilt - Ölkonzern Total kappt nach Gewinneinbruch die Investitionen - Brillenkonzern EssilorLuxottica mit Umsatzrückgang im ersten Quartal - Hypoport steigert Umsatz und operatives Ergebnis deutlich - Hugo Boss rutscht wegen Corona-Krise in die Verlustzone - Adecco setzt Aktienrückkaufprogramm aus - Pfeiffer Vacuum erwartet wegen Corona-Krise Druck auf Erträge - Gewinneinbruch - Grenke senkt Dividendenvorschlag leicht - Neuer Termin für Hauptversammlung - Personaldienstleister Adecco mit markanten Rückgängen und Verlust wegen Corona - Foto-Schutzmaske mit eigenem Gesicht - 'Wir sind überrannt worden' - Grenke-Gewinn bricht wegen höherer Risikovorsorge ein - BNP Paribas rechnet wegen Corona-Krise mit Gewinneinbruch - Fluggastzahlen am Frankfurter Fraport -Flughafen bleiben im Keller - Siemens Healthineers übertrifft Erwartungen - Ausblick zurückgezogen - Auslandszukäufe treiben Vonovia weiter an - Hellofresh schraubt Ausblick in Corona-Krise hoch - SAP verkauft Einheit für Cloud-basierte Kommunikationsprodukte SDI - Ostfriesin tüftelt an neuer Krabbenpultechnik mit Ultraschall - Medienhäuser erproben Zeitungszustellung per Drohne - Eckes-Granini berichtet über das Geschäftsjahr 2019 - Bei Lufthansa sind viele Fragen offen - Hauptversammlung im Internet - Bundesgerichtshof verhandelt erstmals Diesel-Klage gegen VW - Sportwettanbieter gibt Filialgeschäft auf - Kritik an Politik - Gates-Stiftung begrüßt Ergebnis der Corona-Geberkonferenz - Weiter keine Tourismusflüge am Kassel Airport - Optimismus für Winter - Deutliche Steigerung bei deutschen Kriegswaffenexporten in 2019 - 'Es beruhigt': In der Corona-Krise wird viel gepuzzelt - Verband: Zahl der Ladepunkte für E-Autos nimmt weiter zu - Busbranche: Bundesregierung soll Lippenbekenntnisse beenden - Germanwings-Absturz: Schmerzensgeld-Prozess beginnt



- HINTERGRUND: 'Putin wird Anti-Putin' - Corona-Krise bedroht Russlands Stabilität - HINTERGRUND: Krabbenpulen per Ultraschall - Weg nach Marokko sparen



- ROUNDUP: Hellofresh schraubt Ausblick in Corona-Krise hoch - Nettogewinn - ROUNDUP: Lufthansa vor ungewöhnlicher Hauptversammlung - ROUNDUP: BGH verhandelt erste Diesel-Klage gegen VW - ROUNDUP: Deutliche Steigerung bei deutschen Kriegswaffenexporten in 2019



- WDH/Intel holt sich Mobilitätsapp Moovit - WDH/Globale Allianz erreicht Ziel: 7,4 Milliarden für Corona-Impfstoff - WDH/Alstria Office hält an Gewinnprognose fest - WDH: 'Mein Schiff 3' der Tui bleibt vorerst in Cuxhaven - Acht Corona-Fälle - WDH: Infineon rechnet mit Umsatzrückgang wegen Corona - WDH/US-Kreuzfahrtriese Carnival will ab August wieder starten - WDH/Tschentscher: Über Gastronomie-Einschränkungen sprechen - WDH/Luxemburg lockert Corona-Einschränkungen - WDH: Apple und Google wollen eine Corona-App pro Land unterstützen - WDH: General Electric streicht rund 13 000 Jobs in der Flugzeugsparte - WDH/Formel 1 will die Budgetobergrenze noch einmal senken - WDH/EU-Kommission bleibt im Streit um Reise-Gutscheine hart - WDH/SAP: Sicherheitsmängel bei einigen Cloud-Produkten - Finanzausblick steht - WDH/Corona-Lockerungen: Litauer dürfen wieder Land verlassen - WDH/Baukonzern Vinci will weniger Dividende zahlen als geplant - WDH/Übernahme von 'Victoria's Secret' offiziell gescheitert - WDH/Deutsche Pfandbriefbank streicht nach Gewinneinbruch ihre Jahresprognose - WDH: Pfingsturlaub am Meer - Mecklenburg-Vorpommern will Reisen erlauben - WDH: Stratec hebt nach starkem Jahresstart Umsatzprognose an - Aktie legt zu - WDH/Jenoptik-Chef: 'Für rote Zahlen fehlt mir die Fantasie'



