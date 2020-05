Infineon sieht Aussichten deutlich eingetrübt

NEUBIBERG (Dow Jones)--Der Ausblick für Infineon auf das zweite Geschäftshalbjahr hat sich bedingt durch die Corona-Epidemie deutlich eingetrübt. Dies teilte der im DAX gelistete Technologiekonzern am späten Montag mit der Bekanntgabe von Geschäftszahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit.

Die Umsatzerlöse beliefen sich demzufolge im zweiten Geschäftsquartal auf 1.986 Millionen Euro, ein Plus von 4 Prozent zum Vorquartal. Analysten hatten im Schnitt 1.949 Millionen erwartet. Das Segmentergebnis fiel auf 274 (297) Millionen Euro; hier war mit 258 Millionen gerechnet worden. Die Segtmentergebnis-Marge kam auf 13,8 (15,5) Prozent zurück. Der Konzernüberschuss sackte um 15 Prozent ab auf 178 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie belief sich in allen Berechnungsvarianten auf 13 Cent nach 16 bzw 17 Cent im Vorquartal.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2020 rechnet Infineon mit einem Umsatzniveau von rund 7,6 Milliarden Euro; einschließlich Cypress, deren Akquisition abgeschlossen sei, von rund 8,4 Milliarden Euro, plus oder minus 5 Prozent. Beim prognostizierten Umsatz werde die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich etwa 12 Prozent betragen. Infineon geht dabei von einem Wechselkurs von 1,10 Dollar je Euro aus.

Im dritten Geschäftsquartal sei für das kombinierte Unternehmen ein Umsatz zwischen 1,9 Milliarden Euro und 2,3 Milliarden Euro zu erwarten. In der Mitte der Umsatzspanne werde die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich einen positiven mittleren einstelligen Prozentwert annehmen.

"Die Welt befindet sich in einer so bisher noch nicht gekannten Krise", sagte der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss. "Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind beispiellos und die Halbleiterbranche spürt sie deutlich. Auch Infineon ist nicht immun gegen den massiven Rückgang der Weltwirtschaft." Das Unternehmen sei indes krisenerprobt. Trotz aller Schwierigkeiten, etwa bei Lieferketten und in der Fertigung, konnte der Betrieb in den vergangenen Wochen weitgehend aufrechterhalten werden.

"Zudem haben wir frühzeitig Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet", so Ploss. Allerdings habe sich der Ausblick für das zweite Geschäftshalbjahr deutlich eingetrübt. Im Bereich Automotive sei mit starken Umsatzrückgängen zu rechnen.

May 05, 2020

