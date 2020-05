HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde vor Quartalszahlen von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) dürfte am unteren Ende der vom Industriegasekonzern avisierten Zielspanne landen, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung einer - wegen der Corona-Krise - deutlicheren Geschäftseintrübung im zweiten Jahresviertel habe er seine EPS-Schätzungen für die Jahre 2020 bis 2022 reduziert./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken