Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita hat heute ein Trading Update veröffentlicht. Das schwierige Marktumfeld des 2. Halbjahres 2019 setzte sich den Angaben zufolge mit begrenzten Auswirkungen von COVID-19 bis ins 1. Quartal 2020 fort. Die Handelsaktivität in der Stahlsparte sei in Europa und Südamerika schwach geblieben, was weitgehend durch eine robuste Leistung in Nordamerika ausgeglichen worden sei, so da Unternehmen. Die Industriesparte habe sich insbesondere im Bereich Zement weiterhin gut entwickelt. Insgesamt sei die Nachfrage ähnlich wie im letzten Quartal 2019 gewesen, wobei das EBITA den Erwartungen des Managements leicht voraus gewesen war. Die Rohstoffpreise seien im Jahr 2020 weiter gesunken, da die Gesamtnachfrage und das ununterbrochene Angebot aus ...

