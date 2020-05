Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Dreyer fordert "Stufensystem" für Öffnung der Gastronomie

Vor der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen am Mittwoch pocht die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer auf einen Fahrplan für die Gastronomie. Bund und Länder müssten den Gastronomen "klar sagen, womit sie rechnen können, wenn das Infektionsgeschehen weiterhin niedrig bleibt", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir brauchen ein Stufensystem mit klar nachvollziehbaren Wenn-Dann-Regeln: Wenn die Fallzahlen klein bleiben, dann können wir schnell Gaststätten wieder öffnen, bei Einhaltung des Hygienekonzeptes."

Seehofer verlängert Grenzkontrollen bis Mitte Mai

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Kontrollen an den deutschen Grenzen wegen der Coronavirus-Pandemie bis Mitte Mai verlängert. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, sind Reisende aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Italien und Spanien weiter von den Kontrollen betroffen. Die im März vorübergehend wiedereingeführten und im April zunächst bis zum 4. Mai verlängerten Grenzkontrollen sollen nun für weitere zehn Tage bis zum 15. Mai in Kraft bleiben.

Spahn verzichtet vorerst auf Regelung zu Corona-Immunitätsausweis

Die Einführung eines Immunitätsausweises wird nicht wie ursprünglich geplant in dem Corona-Gesetz geregelt, das am Donnerstag erstmals im Bundestag beraten wird. "Die Frage, ob im Falle von Corona zusätzlich ein Immunitätsausweis sinnvoll ist, sollten wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er habe den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten.

Senat in Paris stimmt Lockdown-Lockerungsplan der Regierung nicht zu

Im Streit um das richtige Tempo bei der Rücknahme der Corona-Ausgangsbeschränkungen hat der Senat in Paris dem Lockerungsplan der französischen Regierung seine Zustimmung verweigert. Das Votum im Oberhaus des Parlaments erfolgte, obwohl Premierminister Edouard Philippe zuvor den Plan der Regierung vehement verteidigt hatte. Allerdings hatte die Abstimmung nur symbolischen Wert: Auf den Beginn der von der Regierung geplanten Lockerung der Ausgangssperre ab dem 11. Mai hat sie keinen Einfluss.

Verschobene Parlamentswahl in Serbien findet im Juni statt

Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Parlamentswahl in Serbien soll im Juni stattfinden. Präsident Aleksandar Vucic gab den 21. Juni als neuen Wahltermin bekannt. Die Wahl sollte ursprünglich am 26. April abgehalten werden, Mitte März wurde sie wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aber verschoben.

Israels Regierung lockert weitere Corona-Beschränkungen

Israel hat seine Corona-Beschränkungen deutlich gelockert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache, dass die wegen des Virus verhängten Restriktionen der Bewegungsfreiheit mit sofortiger Wirkung aufgehoben seien. Bislang durften die Menschen sich nicht mehr als 100 Meter von ihren Häusern oder Wohnungen entfernen, außer für den Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, Krankenhaus oder der Apotheke.

WHO bezeichnet US-Aussagen über Labor in Wuhan als "spekulativ"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Aussagen der US-Regierung zur Herkunft des neuartigen Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan als "spekulativ" bezeichnet. "Wir haben von der US-Regierung keine konkreten Daten oder Beweise über die angebliche Herkunft des Virus erhalten, sodass dies aus unserer Perspektive weiterhin spekulativ ist", sagte WHO-Experte Michael Ryan in Genf.

US-Behörde warnt vor dramatischer Verschärfung der Corona-Krise

Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt vor einer dramatischen weiteren Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen könnte bis Anfang Juni laut der internen Prognose um das etwa Achtfache auf 200.000 steigen, wie New York Times und Washington Post berichteten. Die Zahl der täglich verzeichneten Todesfälle könnte demnach deutlich auf etwa 3.000 anwachsen.

US-Regierung droht Peking in Handelsstreit "Konsequenzen" an

Inmitten des Streits über die Coronavirus-Pandemie haben die USA China davor gewarnt, gegen die im Januar unterzeichnete Handelsvereinbarung zwischen beiden Ländern zu verstoßen. US-Finanzminister Steven Mnuchin drohte China "Konsequenzen" an, sollte das Land die gemachten Zusagen nicht einhalten. "Ich erwarte, dass sie ihre Verpflichtungen einhalten", sagte Mnuchin im Sender Fox Business. Nähere Angaben zu möglichen "Konsequenzen" machte er nicht.

USA wollen in diesem Quartal Rekordschulden von 3 Billionen Dollar aufnehmen

Die US-Regierung will wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Quartal Rekordschulden von knapp 3 Billionen Dollar aufnehmen. Das US-Finanzministerium kündigte an, im Zeitraum von April bis Juni neue Anleihen im Umfang von 2,999 Billionen Dollar ausgeben zu wollen. Das ist fünf Mal mehr als jemals zuvor in einem Quartal und mehr als doppelt so viel wie im gesamten Haushaltsjahr 2019.

US-Senat tagt nach fünfwöchiger Corona-Sitzungspause wieder

Nach einer fünfwöchigen Sitzungspause wegen der Coronavirus-Pandemie hat der US-Senat am Montag wieder getagt. Die hundert Senatoren, von denen mehr als die Hälfte 65 Jahre oder älter sind und daher zur Risikogruppe gehören, kamen zu ihrer ersten regulären Sitzung seit dem 25. März zusammen. Die meisten Senatoren trugen Masken, darunter auch der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell.

US-Kriegsschiffe kreuzen erstmals seit achtziger Jahren in Barentssee

Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten haben in der Barentssee wieder US-Kriegsschiffe gekreuzt. Vier Schiffe der US-Marine hätten am Montag zusammen mit einem britischen Schiff den nördlich von Russland gelegenen Teil der Barentssee durchfahren, teilte die US-Marine mit. Bei der Operation habe die "Freiheit der Schifffahrt" demonstriert werden sollen. Russland sei vorab über den Einsatz informiert worden, um eine Konfrontation zu vermeiden.

Australiens Notenbank bestätigt Leitzins - BIP-Einbruch im ersten Halbjahr erwartet

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins wie auch die Zielrendite für dreijährige Anleihen bestätigt und angekündigt, die Zinsen nicht anheben zu wollen, bis es Fortschritte hin zu Vollbeschäftigung gegeben habe. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte nach den Prognosen der Zentralbank im ersten Halbjahr 2020 um 10 Prozent sinken, wie diese nach der geldpolitischen Sitzung mitteilte. Der australische Schlüsselzinssatz, die sogenannte Cash Rate, bleibt bei 0,25 Prozent, auch die Zielrendite beließ die Notenbank auf dem gleichen Niveau.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Apr Verbraucherpreise -0,4% gg Vormonat

Schweiz Apr Verbraucherpreise -1,1% (PROGNOSE: -1,0%) gg Vorjahr

Indonesien BIP 1Q +2,97% gg Vorjahr (PROG +4,0%)

Indonesien BIP 1Q -2,41% gg Vorquartal (PROG -1,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Apr +2,2% gg Vorjahr (PROG +2,1%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Apr +2,8% gg Vorjahr

Brasilien Handelsbilanz Apr Überschuss 6,7 Mrd USD (März: Überschuss 4,7 Mrd USD)

