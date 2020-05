Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - TIXnGO, die sichere mobile Blockchain-Ticket-Plattform, gibt heute die Einführung von Health n Go bekannt, einer Lösung für die sichere Bereitstellung von Gesundheitszertifikaten über Mobilgeräte.Health n Go setzt die bestehende, auf der Blockchain von TIXnGO basierende Technologie um und wird in der Lage sein, Gesundheitszertifikate in großem Umfang und entsprechend den Anforderungen von Behörden und Unternehmen auf sichere Weise auszugeben, wenn dieser Weg zur stufenweise Aufhebung des Lockdown gewählt wird.TIXnGO hat sich bereits in einem gewissen Maßstab als technisch effektiv erwiesen. In letzter Zeit hat die Plattform Blockchain verwendet, um auf sichere Weise Eintrittskarten für große Sportveranstaltungen zu vertreiben, die sowohl von globalen als auch von europäischen Sportorganisationen durchgeführt wurden, unter anderem Eintrittskarten für Fußballspiele im Rahmen von UEFA-Wettbewerben.Health n Go wurde entwickelt, um auf sichere Weise digitale Gesundheitszertifikate von einer vertrauenswürdigen Autorität wie einem Arzt oder einer Gesundheitsorganisation auszugeben. Jedes Mal, wenn eine Gesundheitsbescheinigung auf der Plattform ausgestellt wird, wird ihr eine eindeutige, verschlüsselte und vollständig nachvollziehbare Identität beigefügt. Einzelpersonen bewahren ihre Gesundheitsbescheinigungen in einem speziellen Wallet auf ihrem Smartphone auf, können sie auf Anfrage vorzeigen, und der QR-Code kann von einem Scanner gelesen werden.Mithilfe künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie bekämpft das System jeden Versuch eines Zertifikatsbetrugs. Die Vervielfältigung oder Fälschung des Zertifikats wird durch die eindeutige Identität jedes Zertifikats verhindert. Das System überwacht Muster von versuchtem Betrug, die bei Bedarf zum Widerruf eines Zertifikats führen können.Die Lösung kann in einer nationalen privaten oder öffentlichen Cloud gehostet werden und ist DSGVO-konform, um die Anforderungen an Gesundheitsdaten zu erfüllen.Frédéric Longatte, CEO von TIX n GO und Health n Go, sagte: "Angesichts der Coronavirus-Krise können wir eine potenzielle Rolle für die sichere Bereitstellung persönlicher digitaler Dokumente wie eines Gesundheitszertifikats sehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, den genauen Einsatz der Technologie zu definieren, das ist eine Entscheidung, die von den Regierungen zu treffen ist. Doch wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse ans Licht gelangen und Reaktionsstrategien weiterentwickelt werden, sind wir bereit, mit Regierungen und Unternehmen zusammenzuarbeiten, um diese Technologie anzuwenden, wenn ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt dafür kommt."Mehrere Pilotprojekte von Health n Go beginnen jetzt mit international tätigen Schweizer Unternehmen und zivilen und militärischen Organisationen. Das Unternehmen diskutiert auch mit anderen Interessenten über die Durchführung weiterer Pilotprojekte.REDAKTIONELLE HINWEISEHealth n Go ist eine mobile Blockchain-Anwendung, die eine sichere Verwaltung von digitalen Gesundheitszertifikaten bietet. Das Unternehmen nutzt die neuesten Technologien für mobiles, Blockchain- und KI-gestütztes maschinelles Lernen und ist ein Schwesterunternehmen von TIXnGO, einer führenden gesicherten mobilen Ticket-Plattform. Auf TIXnGO wurde von Gartner hingewiesen (The Real Business of Block Chain, Harvard Business Review, 2019).Health n Go ist eine Tochtergesellschaft des Schweizer Systemintegrators ELCA und hat seinen Sitz in Lausanne. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tixngo.io/healthngoLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163836/Health_n_Go_Logo.jpgPressekontakt:Thomas RentschlerReComPRsecutix@recompr.de+49-6131-216320Original-Content von: TIXnGO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144081/4587942