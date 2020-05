Bridgewater, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die Markteinführung der wissenschaftlichen CMOS-Kameras (scientific CMOS oder sCMOS) vor einem Jahrzehnt war ein bedeutender Meilenstein in der wissenschaftlichen Bildgebung.Hamamatsu Photonics stellt jetzt mit der marktführenden ORCA Marke der sCMOS-Kameras die nächste Stufe der Evolution vor: die ORCA-Fusion BT.Diese Kamera greift die kompromisslosen Spezifikationen der ORCA-Fusion auf, d. h. ultra-niedriges Ausleserauschen, CCD-vergleichbare Einheitlichkeit, schnelle Bildraten, und kombiniert diese mit Back-Thin-gesteigerter, hoher Quantumeffizienz, um Spitzenwerte der sCMOS-Leistung zu erzielen.Es ist jedoch die Kombination aus außergewöhnlicher Photonen-Erkennung und -Erfassung, mit der die ORCA-Fusion BT für den Endanwender besticht. Sie können das leiseste Signalflüstern erkennen, aus der geringsten Anzahl von Photonen visuell beeindruckende Bilder mit hohem Signalrauschabstand gewinnen, zuvor nicht aufgelöste temporäre Ereignisse festhalten und Rechenmethoden mit vollstem Vertrauen ausführen.Die ORCA-Fusion BT wurde bewusst von Grund auf neu entworfen, um den anspruchsvollsten Bildgebungsexperimenten gerecht zu werden, übersteigt jedoch auch in jeder Anwendung die Erwartungen, wenn eine Kombination aus Einheitlichkeit, hoher Quantumeffizienz und einem hohen Signalrauschabstand gefragt ist.Weitere Informationen zur ORCA-Fusion BT, einschließlich Preisstruktur und Lieferzeiten, erhalten Sie von der Hamamatsu Corporation unter 1-800-524-0504 oder besuchen Sie unsere Kamerawebsite https://www.hamamatsucameras.com.Informationen zu Hamamatsu CorporationHamamatsu Corporation ist die nordamerikanischen Zweigstelle von Hamamatsu Photonics K.K. (Japan), einem führenden Hersteller von Geräten zur Generierung und Messung von Infrarot-, sichtbarem und ultraviolettem Licht. Zu diesen Geräten zählen Photodioden, Silizium-Photomultipliern, Photomultiplier-Röhren, wissenschaftlichen Lichtquellen, Infrarotsensoren, Bildsensoren, Spektrometern und Kameras. Das Mutterunternehmen widmet sich mit weitreichender Forschung dem Fortschritt der Photonik. Aus dieser Unternehmensphilosophie ergeben sich Produkte auf dem höchsten Stand der Technik, die weltweit in wissenschaftlichen, industriellen wie auch kommerziellen Anwendungen zum Einsatz kommen.Die von der Hamamatsu Corporation bereitgestellten Informationen werden als zuverlässig angesehen. Jedoch kann keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten oder Auslassungen übernommen werden. Alle Spezifikationen sind freibleibend.Pressekontakt:Media ContactMarketing CommunicationsHamamatsu Corporation360 Foothill RoadBridgewaterNew Jersey 08807USA. Tel.: (908) 231-0960 / Fax: (908) 231-1218E-Mail: marcom@hamamatsu.comOriginal-Content von: Hamamatsu Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79441/4587981