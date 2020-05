Frequentis hat das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm erfolgreich abgeschlossen. Mit Start der Zeichnungsfrist am 3. 4. 2020 wurden insgesamt 80.000 neue Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms angeboten. An die 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und Deutschland waren am Programm teilnahmeberechtigt. Von diesen nutzten rund 35 Prozent das Angebot. Der Bezugspreis je neuer Aktie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde mit einem Abschlag von 20 Prozent auf den am 4. 5. 2020 geltenden Schlusskurs der Frequentis-Aktie an der Wiener Börse, somit mit 13,24 je Aktie, festgelegt. Aufgrund der damit verbundenen Überzeichnung wurde eine Kürzung der abgegebenen Kauforders notwendig. "Wir erleben das große Interesse und die hohe ...

