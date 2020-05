Aktie: Siltronic scheitert vorerst - kommt nun die Abwärtsbewegung?

Anzeige / Werbung Der deutsche Chipzulieferer Siltronic meldet für das abgelaufene Quartal einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Den Grund dafür sieht das MDax-Unternehmen aber nicht in den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. An der Jahresprognose wird deshalb nicht gerüttelt. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Laut Siltronic lag der Umsatz im Zeitraum Januar bis Ende März bei knapp 300 Millionen Euro. Das war nahezu der Wert des Vorquartals. Gegenüber dem ersten Quartal 2019 stellt der Wert aber einen Rückgang von etwa 15 Prozent dar. Die Analystenschätzungen von 297 Millionen Euro übertraf er aber leicht. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sank im Quartalsvergleich um sechs Prozent und im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 84 Millionen Euro. Dafür machte Siltronic den Angaben zufolge aber die nach wie vor vorhandenden Überkapazitäten in der Branche und nicht die Corona-Krise verantwortlich. Den Ausblick auf das laufende Quartal bezeichnete das Unternehmen als "gut", an der bislang geltenden Jahresprognose wird daher festgehalten. Siltronic-Aktie verlässt Aufwärtstrend Auch die Aktie von Siltronic ist zuletzt gut gelaufen und hat sich vom Tief während der Corona-Krise deutlich erholt. Der nächste Widerstand liegt bei rund 83 Euro, hier scheiterte die Aktie allerdings zuletzt. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde nun ebenfalls geknackt und der MACD (Momentum) stützt nicht mehr, da er seitwärts läuft. Die nächste Unterstützung liegt etwas oberhalb von 60 Euro - ein Test ist wahrscheinlich. Enthaltene Werte: DE0006231004,US4581401001,213262955

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )