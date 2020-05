Gold ist für technische Anwendungen vor allem deshalb interessant, weil es keine Oxidschicht bildet und an der Luft unter normaler Atmosphäre auch in sehr dünnen Lagen überaus korrosionsbeständig ist. Überzüge von 50 bis 100 nm reichen völlig aus, um Kontaktflächen auf Dauer vor Korrosion zu schützen. Leiterplattenhersteller geben üblicherweise mindestens 12 Monate an; in der Praxis werden auch 24 Monate erreicht. Durch die dünnen Schichten bleibt die Kontaktfläche eben und koplanar. Das Verfahren wird als Enig bezeichnet (Electroless Nickel Immersion Gold). Im Deutschen wird meist von chemisch ...

