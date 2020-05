Unterföhring (ots) - Sie haben gelästert, gefeiert, sich gegenseitig beleidigt und dem Wettkampf bei "Promis unter Palmen" gestellt. In den letzten Wochen haben die Promis vor allem in der Presse und auf Social-Media-Kanälen übereinander, aber nie miteinander gesprochen. Am Mittwoch, 6. Mai 2020, treffen um 22:20 Uhr nun acht der zehn Promis erstmals nach den Dreharbeiten in Thailand aufeinander zu "Promis unter Palmen - Die große Aussprache": Désirée Nick, Claudia Obert, Tobi Wegener, Matthias Mangiapane, Carina Spack, Janine Pink, Eva Benetatou und Ennesto Monté werden im Studio von Moderator Jochen Schopp mit dem Erlebten und Highlights aus der Staffel konfrontiert. Wer hat wem noch was zu sagen?"Promis unter Palmen" 360 Grad: Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet."Promis unter Palmen - die große Aussprache", produziert von Endemol Shine Germany, am Mittwoch, 6. Mai 2020, um 22:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionChristiane MaskeTel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen":Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: +49 (89) 890649112 / pf@burda-fink.deBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 (89) 9507-1126 / Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4588011