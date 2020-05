APA ots news: Branchen-Monitor 2020: Allianz Österreich bester Gesundheitsversicherer bei Kundenzufriedenheit"we care": Kundenzufriedenheit im Fokus - Auszeichnungen in mehreren KategorienWien (APA-ots) - Die Ansprüche der Kundinnen und Kunden an Versicherungsprodukte und -prozesse haben sich geändert - diese verlangen heute mehr Komfort und smarte Lösungen. Als Gesundheitsversicherer setzt die Allianz Österreich nicht nur auf präventive Unterstützung, sondern bei Beschwerden auch auf rasche, unbürokratische Hilfe. Mittels Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen werden so zum Beispiel Beratungsgespräche oder die Schadenabwicklung für Kundinnen und Kunden noch effizienter und einfacher gestaltet. Unter dem Motto "we care" zahlt die Allianz Österreich darauf ein, es den Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich zu machen und damit auch deren Zufriedenheit laufend weiter zu erhöhen. Dass das erfolgreich gelingt, zeigt der "Branchen-Monitor 2020" der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien), der die Allianz Österreich im Branchenvergleich in der privaten Gesundheitsversicherung in der Kategorie "Kundenzufriedenheit" mit dem 1. Platz auszeichnet. "Wir setzen im Kundenservice auf eine Kombination aus einfachen, digitalen Tools und persönlicher Kundenbetreuung. Die Auszeichnung unterstreicht, dass das genau das ist, was unsere Kundinnen und Kunden von einem modernen Versicherer erwarten", so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Gruppe in Österreich über die Prämierung.Innerhalb der Versicherungsbranche schnitt die Allianz Österreich bei der Umfrage auch in der Haushaltshalts-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis gut ab. Außerdem wurde der Allianz Österreich auch außerhalb der Branche eine "herausragende Kundenzufriedenheit" zugeordnet.Zwtl.: Über den BranchenmonitorDer "Branchen-Monitor 2020" ist das größte österreichweite Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis, das die ÖGVS zusammen mit dem Magazin NEWS veröffentlicht hat. In die Kundenbefragung gingen insgesamt mehr als 320.000 Urteile zu knapp 1.900 Unternehmen aus 180 Branchen ein.Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:[https://www.allianz.at/de_AT/presse/disclaimer.html] (https://www.allianz.at/de_AT/presse/disclaimer.html)Rückfragehinweis: Patricia Strampfer Head of Corporate Communications Allianz Gruppe in Österreich Tel: +43 5 9009 80690 E-Mail: patricia.strampfer@allianz.at David Weichselbaum Corporate Communications Allianz Gruppe in Österreich Tel: +43 5 9009 80690 E-Mail: david.weichselbaum@allianz.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0065 2020-05-05/09:56