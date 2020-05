Investmentzertifikate mit Umwelt-Zertifizierung werden verstärkt gekauftWien (APA-ots) - Ökologisch und sozial nachhaltige Finanzprodukte gewinnen in Österreich zunehmend an Bedeutung. Der Bestand an inländischen Investmentzertifikaten mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) des Bundesministeriums für Klimaschutz - der aktuell bei 7 % des Gesamtvolumens aller inländischen Publikumsfonds liegt - ist im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um zwei Drittel gewachsen. Dies ist sowohl auf eine Zunahme der Zertifizierungen als auch auf Preiseffekte sowie auf Nettokäufe zurückzuführen. "Diese Entwicklung zeigt, dass bei Anlage- oder Investitionsentscheidungen auf den Finanzmärkten immer mehr auf das Prinzip der Nachhaltigkeit gesetzt wird ", so Vize-Gouverneur Gottfried Haber, der anhand der Zahlen auch einen Hinweis darauf sieht, dass Transparenz und vertrauenswürdige Information in diesem Zusammenhang wichtige Schlüsselfaktoren für funktionsfähige Marktmechanismen seien.Inländische Investmentzertifikate mit dem Kennzeichen UZ 49, die gemäß Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ökologisch und sozial nachhaltiger sind als vergleichbare Produkte, erreichten gemäß einer Studie der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Ende 2019 in den Portefeuilles aller Anleger im In- und Ausland einen Wert von 7,4 Mrd EUR. Dies entspricht etwa 7 % des Volumens aller inländischen Publikumsfonds. Trotz dieses anteilig geringen Bestands ist das Gesamtvolumen im Jahr 2019 um zwei Drittel gewachsen, woraus ein Trend in Richtung nachhaltiger und verantwortungsvoller Veranlagung erkennbar wird.Ein signifikanter Zuwachs am Anteil der gekennzeichneten Fonds konnte innerhalb der Mischfonds festgestellt werden. Dieser stieg von 5,8 % bzw. 1,6 Mrd EUR im Jahr 2018 auf 11,0 % bzw. 3,8 Mrd EUR im Jahr 2019. Die höchste Konzentration an Fonds mit UZ-49-Kennzeichnung war 2019 - allerdings bei sehr geringem Gesamtvolumen - innerhalb der Kategorie der Hedgefonds zu finden (57,6 %). Aktienfonds wiesen einen Anteil von 8,2 % (1,6 Mrd EUR) auf. Immobilienfonds wurden laut Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) bis zum Jahresultimo 2019 nicht mit dem Umweltkennzeichen UZ 49 versehen.Absolut betrachtet sind private Haushalte mit 2,8 Mrd EUR die wichtigste Anlegergruppe in diesem Segment, was einem Anteil von rund 7 % des von ihnen gehaltenen Volumens inländischer Publikumsfonds entspricht. Hohe Nettotransaktionen in den Jahren 2018 (241 Mio EUR) sowie 2019 (750 Mio EUR) verdeutlichen die steigende Bedeutung nachhaltig zertifizierter Produkte.Das Kennzeichen UZ 49 wurde im Jahr 2004 eingeführt und ist eines der ersten dieser Zertifikate im europäischen Raum. Investmentfonds werden hinsichtlich ihrer Anlagepolitik, der Auswahlkriterien sowie des Erhebungs-, Bewertungs- und Auswahlprozesses für die nachhaltige Veranlagung mit Hilfe eines Punktesystems bewertet.Link zur OeNB-Studie: https://www.oenb.at/Publikationen.htmlRückfragehinweise:Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.atRückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Statistik Hotline (+43-1) 404 20-5555 statistik.hotline@oenb.at http://www.oenb.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0069 2020-05-05/10:00