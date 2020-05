HelloFresh 9.58% TBasti (BB1912): Hellofresh hat heute morgen die endgültigen Q1-Zahlen veröffentlicht, wichtiger war allerdings der Ausblick auf Q2. Dort will man das Wachstum noch einmal deutlich steigern im Vergleich zu Q1 und weiter neue Kunden gewinnen. In der Analystenkonferenz wurde zudem erklärt, dass Umsatz und Gewinn auch ohne Corona deutlich über den Erwartungen gelegen hätten. Corona hatte sogar einen negativen Effekt auf die Deckungsbeitragsmarge, da kurzfristige Preiserhöhungen der Lebensmittel und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in den Fabriken die Kosten erhöht haben. Diesen negativen Effekt konnte man in etwa mit geringeren Marketingkosten ausgleichen. Es ...

