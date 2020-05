FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem schwachen Start in die Woche sind die europäischen Aktienmärkte am Dienstag kräftig erholt in den Handel gestartet. Am übergeordneten Bild hat sich nichts geändert, allerdings sind die Vorgaben günstig. Zur Entspannung tragen insbesondere die sich mehrenden Nachrichten über gelockerte Abriegelungen des öffentlichen Lebens bei. Der DAX notiert 2 Prozent höher bei 10.672 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 2 Prozent auf 2.872 Punkte.

Neben einer Vielzahl von Unternehmenszahlen steht der Autosektor im Blick. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften der deutschen Automobilindustrie über Wege aus der Corona-Krise. Entscheidungen über von der Branche geforderte Kauf- bzw. Abwrackprämien sind dabei aber wohl nicht zu erwarten. Die Kanzlerin hatte jüngst betont, bei Verhandlungen über Konjunkturpakete werde es "ganz wichtig" sein, klimapolitische Fragen "nicht aus den Augen zu verlieren". Am Montag hatten Autoaktien besonders schwach im Markt gelegen, aktuell erholt sich der Index um 3,3 Prozent.

Gespannt wartete der Markt auf das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zur Rechtmäßigkeit der EZB-Anleihekäufe. Kritiker sehen darin eine indirekte Haushaltsfinanzierung hochverschuldeter Staaten. Das Gericht hat die Beschwerde aber zurückgewiesen. Der Euro zieht darauf leicht an. Er hatte sich im Vorfeld auf dem am Vortag stark gedrückten Niveau volatil gezeigt. Hätte das Gericht den Anleihekäufen der Bundesbank Grenzen gesetzt, hätte dies die Risikoaufschläge der Peripherieländer steigen lassen und den Euro unter Druck gesetzt, so Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Nun macht sich diesbezüglich zunächst Erleichterung breit.

Infineon mit erwartetem Margenrückgang - Hellofresh liefert mehr als erwartet

Unternehmensseitig tobt die Quartalsberichtssaison. Infineon rechnet angesichts der Produktionsunterbrechungen in der Autobranche im laufenden Geschäftsjahr mit einem Einbruch des Gewinns. Der Chiphersteller sieht die Segmentergebnismarge auf 12 von 16,4 Prozent sinken. Vom ursprünglichen Margenziel 16 Prozent hatte sich Infineon aber bereits im März verabschiedet. "Die negative Überraschung ist ausgeblieben", heißt es somit an der Börse, die Aktie legt mit dem festen Gesamtmarkt 4,4 Prozent zu.

Der Immobilienkonzern Vonovia hat wie erwartet operativ und unter dem Strich mehr verdient, wozu vor allem höhere Mieterlöse und weitere Steigerungen beim margenstarken Servicegeschäft beitrugen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Vonovia. Für die Aktie geht es um 5 Prozent nach oben.

Eine deutliche Anhebung der Prognosen für 2020 treibt die Hellofresh-Aktie um 10 Prozent. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Profiteuren der gegenwärtigen Krise und strebt für das laufende Jahr nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 40 bis 55 nach bislang 22 bis 27 Prozent an.

Ähnlich bei Stratec: Bei dem Diagnostik-Spezialisten haben im ersten Quartal alle Bereiche dafür gesorgt, dass die Umsätze um 21,2 Prozent in die Höhe schossen. An der Börse wird das mit einem Plus von knapp 5 Prozent honoriert.

Hugo Boss knicken dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen und mit zunächst wenig Aussicht auf Besserung um 4 Prozent ein.

EssilorLuxottica verkauft weniger - Ausblick trüb

Auch von internationaler Seite hagelt es Geschäftszahlen. Das Geschäft von EssilorLuxottica leidet unter dem sogenannten Lockdown in Folge der Corona-Pandemie. Auch für die kommenden Monate sind Analysten für den französisch-italienischen Optiker nicht sonderlich optimistisch. Die Aktie wird dennoch vom festen Gesamtmarkt um 2 Prozent mit nach oben gezogen.

Als stark stuft die Citigroup die Quartalszahlen von Endesa ein, der Kurs gewinnt 5 Prozent. Das operative Ergebnis sei deutlich über der Schätzung ausgefallen, auch wenn sich hier ein positiver Einmaleffekt bemerkbar gemacht habe. Auch das Nettoergebnis sei deutlich besser. Positiv heben die Analysten den deutlichen Margenanstieg hervor. Der Ausblick sei solide und die Dividende sicher.

Total reagieren mit einem Plus von 6,5 Prozent auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen. Diese sind über den Erwartungen ausgefallen. Gut kommt auch hier die bestätigte Dividende an.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.872,59 1,99 56,11 -23,30 Stoxx-50 2.813,22 1,67 46,22 -17,33 DAX 10.700,43 2,23 233,63 -19,24 MDAX 23.027,92 2,66 596,55 -18,67 TecDAX 2.846,11 1,84 51,46 -5,60 SDAX 10.386,34 3,01 303,63 -16,99 FTSE 5.861,43 1,87 107,65 -23,71 CAC 4.480,88 2,34 102,65 -25,04 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 0,03 -0,78 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,03 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 18:07 % YTD EUR/USD 1,0921 +0,18% 1,0907 1,0903 -2,6% EUR/JPY 116,52 +0,11% 116,35 116,47 -4,4% EUR/CHF 1,0538 +0,10% 1,0532 1,0527 -3,0% EUR/GBP 0,8753 -0,10% 0,8756 0,8777 +3,4% USD/JPY 106,69 -0,07% 106,67 106,84 -1,9% GBP/USD 1,2477 +0,29% 1,2458 1,2425 -5,8% USD/CNH (Offshore) 7,1146 -0,24% 7,1211 7,1304 +2,1% Bitcoin BTC/USD 9.014,76 +0,72% 9.026,76 8.849,88 +25,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 22,21 20,39 +8,9% 1,82 -62,6% Brent/ICE 28,85 27,20 +6,1% 1,65 -54,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.702,85 1.701,70 +0,1% +1,15 +12,2% Silber (Spot) 14,89 14,85 +0,3% +0,04 -16,6% Platin (Spot) 769,85 768,35 +0,2% +1,50 -20,2% Kupfer-Future 2,33 2,32 +0,3% +0,01 -17,0%

