iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich gehandeltes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), informiert über das kürzlich erfolgte Update in der Bewertung seiner 360° Mixing-Technologie und weitere technologische Entwicklungen.



Die iQ International AG verfügt über ein weltweites Patentportfolio zum Schutz ihrer innovativen 360°-Elektrolytdurchmischungs-Technologie für Autobatterien mit flüssigem Elektrolyt (Nassbatterien), die den weitaus größten Anteil am Gesamtmarkt für Starterbatterien, den sogenannten SLI-Batterien (Starting, Lighting, Ignition), im Automobilsektor ausmachen. Das Portfolio, das aus fünf Patentfamilien besteht, bietet Schutz bis zum Jahr 2035 und deckt Länder ab, die 95% des weltweiten Automobilabsatzmarktes ausmachen.



Im Rahmen einer möglichen größeren Finanzierung, die iQ International derzeit anstrebt, wurde das oben genannte Portfolio kürzlich von einer unabhängigen und etablierten, auf Technologie-Bewertungen spezialisierten Firma in den USA analysiert und bewertet.



"iQ International ist sehr erfreut mitteilen zu können, dass unser Patent- und Technologieportfolio allein für die 360°-Elektrolytdurchmischung einen Wert von 95 Millionen US-Dollar aufweist. Dies sind 19 Millionen US-Dollar mehr als die vergleichbare Bewertung aus dem Jahr 2018", sagt Kevin T. Loman, CEO von iQ International.



Der Anstieg in der Bewertung resultiert hauptsächlich aus der rascher als erwartet erfolgten Einführung von Fahrzeugen mit Start-Stopp-Technik in die weltweite Fahrzeugflotte, dem höher als erwarteten Umsatzwachstum für Blei-Säure-Starter-Batterien (SLI) im Allgemeinen und der gewachsenen internationalen Akzeptanz unserer 360° Mixing-Technologie.



Eine längere Batterielebensdauer ist für heutige Automobile unerlässlich. Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Motoren. Die 360° Mixing -Technologie von iQ International bietet dem Unternehmen sowie seinen Lizenzpartnern unter den Batterieherstellern erhebliche Marktvorteile. So beispielsweise die Verdoppelung der Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Nassbatterien und eine Gewicht und Kosten sparende Alternative zu den AGM-Batterien (AGM = Absorbed Glass Mat), durch Anwendung der iQ-Technologie in den neuen und robusteren EFB-Batterien für Start-Stopp-Anwendungen mit vergleichbarer oder besserer Gesamtleistung als AGM-Produkte. Die hohe Lebensdauer, die Kosteneinsparungen sowie die größere Robustheit und Zuverlässigkeit, insbesondere in heißen oder kalten Klimazonen, machen die 360° Mixing-Batterien von iQ International zur idealen Lösung sowohl für Hersteller von Fahrzeugen mit Start-Stopp-Motoren als auch für den After-Market-Verkauf an Fahrzeughalter.



Zusätzlich zum 360° Mixing-Technologieportfolio erweitert iQ International sein Patentportfolio um Patentanmeldungen im Zusammenhang mit dem disruptiven ABF-Konzept (ABF = Advanced Battery Factory) und den dazugehörigen Maschinen und Anlagen. Es wird erwartet, dass die Advanced Battery Factory von iQ International nach ihrer Finanzierung und Installation fertige Blei-Säure-Batterien innerhalb von 24 Stunden produziert, verglichen mit den üblicherweise benötigten 72-Stunden konventioneller Anlagen. Darüber hinaus bietet ABF wichtige ökologische Vorteile, unter anderem einen um 25% geringeren Verbrauch an elektrischer Energie und einen um 90% verringerten Wasserverbrauch als herkömmliche heutige Anlagen zur Herstellung von Batterien.



Das Patentportfolio für die ABF-Fertigungstechnologie in Verbindung mit den 360° Mixing-Patenten hat das Potential iQ International zu einem wichtigen Technologieführer im Bereich der Blei-Säure-Batterien für Anwendungen sowohl im Transport- als auch Industriesektor zu machen.



Das Management und der Vorstand von iQ International sind der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens von rund 0,65 EUR (zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung) unterbewertet ist, nachdem allein das 360° Mixing Portfolio mit 95 Millionen US-Dollar von einem unabhängigen externen Spezialisten bewertet wurde. Um den Aktionären ein besseres Verständnis des Unternehmenswertes zu vermitteln, beabsichtigt iQ International eine Unternehmensbewertung, die sämtliche iQ-Technologien umfasst und die Gesamtbewertung des Unternehmens voraussichtlich weiter über 95 Millionen US-Dollar anheben wird.



iQ Internationale AG Die iQ International AG ist ein multinationales Unternehmen für nachhaltige Technologien, das am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen lizenziert Teile seines IP-Portfolios und produziert und vertreibt hocheffiziente Blei-Säure-Batterien, die den gestiegenen Anforderungen an die Lebensdauer in den heutigen globalen Automobil- und Energie-Speichermärkten gerecht werden. Mit seiner preisgekrönten, innovativen Technologie werden überlegene, langlebige und vom OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting-Lighting-Ignition) hergestellt. Batterien mit der Technologie von iQ International wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Die Technologien des Unternehmens haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Transportbranche zu verringern und den Automobilherstellern dabei zu helfen, die Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion zu erfüllen. - Weitere Informationen unter www.iqint.com



