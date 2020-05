Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts016/05.05.2020/10:40) - Der erfolgreiche Grazer Spezialist für optische Sensorik erweitert die Geschäftsführung. Ab sofort verstärken die beiden langjährigen Mitarbeiter, Renate Grabler-Gußmagg und Harald Hopfgartner, den Mitgründer Clemens Gasser im Management-Team. Man nehme vier Forscher der Joanneum Research und eine innovative Technologie zur Radprofil- und Verschleißmessung, die gemeinsam mit der ÖBB entwickelt wurde und bekommt die mittlerweile weltweit agierende Firma Nextsense. Gemeinsam mit Clemens Gasser (Gründer und CEO Nextsense) bilden ab sofort Renate Grabler-Gußmagg (bisher Prokuristin) und Harald Hopfgartner (bisher Director Sales & Marketing) das Geschäftsführungsteam. "Nachdem die Prozesse im Laufe der letzten Jahre auf das geplante Wachstum ausgerichtet wurden, ist es an der Zeit, auch die Organisationsstruktur zukunftsfit zu machen. Es freut mich daher umso mehr, die beiden langjährigen Mitarbeiter als Kollegen in der Geschäftsführung willkommen zu heißen", so Clemens Gasser. Die durch ihre einzigartige Technik der optische Messsysteme zur Profilmessung und Oberflächeninspektion für die Automobil-, Bahn-, & Stahlindustrie bekannte Firma wurde 2018 von Hexagon AB, einem weltweit führenden Informationstechnologieanbieter, übernommen mit dem Ziel, die Marke Nextsense zu erhalten, weltweit auszubauen und die Entwicklungen intern und wirtschaftlich gesehen zu steigern. "Als Teil des Managementteams freue ich mich sehr, die Zukunft von Nextsense noch stärker mitgestalten zu können. Derzeit gehören zu unserer Nextsense-Familie fast 100 Mitarbeiter und ich bin voll motiviert, unser gesundes Wachstum weiter voranzubringen", erzählt Renate Grabler-Gußmagg, die seit Herbst 2012 im Unternehmen tätig ist. Auch Harald Hopfgartner, der seit 2009 bei Nextsense arbeitet und für den weltweiten Vertrieb der Messgeräte zuständig ist, hat viel vor: "Ich bin natürlich sehr erfreut und blicke erwartungsvoll in die geschäftliche Zukunft. Meine Vision ist, den Namen Nextsense mit unseren innovativen und einzigartigen Lösungen weiter zu stärken und die Pole-Position in unseren Nischenmärkten auszubauen. Ich bin überzeugt davon, mit dem neuen Management-Team und unseren einzigartigen Mitarbeitern den Weg erfolgreich weiter zu gehen." Über Nextsense Ein Unternehmen, das optische Messsysteme zur Profilmessung und Oberflächeninspektion für die Automobil-, Bahn-, & Stahlindustrie entwickelt und vertreibt. Alle Messlösungen beruhen auf berührungsloser Messtechnologie, um Umgebungs- sowie Benutzereinflüsse vollständig auszuschließen. Die Systeme CALIPRI und OSIRIS kommen unter anderem zur Spaltbewertung bei Automobilkarossen, zur Verschleißmessung von Eisenbahnradprofilen, oder zur Analyse von glühenden Stahlträger-Oberflächen zum Einsatz. Die Referenzliste reicht von internationalen Automobilherstellern (Daimler, Volkswagen, Toyota, General Motors, etc.) über namhafte Eisenbahngesellschaften (ÖBB, Deutsche Bahn, SNCF, China Railway, etc.) und großen Stahlproduzenten (ArcelorMittal, voestalpine, Pangang, etc.) bis zu führenden TechnologieUnternehmen (Miele, Spirit AeroSystems, Siemens, etc.). Mit rund 100 MitarbeiterInnen, über 50 Vertriebspartnern und eingebettet in das Service & Sales Netzwerk des Mutterkonzerns Hexagon ist das High-Tech-Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten. (Ende) Aussender: Nextsense GmbH Ansprechpartner: Stefanie Muralter Tel.: +43 699 12324 104 E-Mail: stefanie.muralter@hexagon.com Website: www.nextsense-worldwide.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200505016

