Das britische Office of National Statistics (ONS) veröffentlicht die neuesten Daten über die Coronavirus-Fälle und Todesfälle in England und Wales in der Woche bis zum 24. April. Wichtige Einzelheiten In der Woche bis zum 24. April wurden in England und Wales 21.997 Todesfälle insgesamt registriert, ein Rückgang um 354. Insgesamt 7.911 Todesfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...