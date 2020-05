München (ots) - Der Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER: MEMORIES - VON ANFANG BIS LEGENDE ist ab 5. Juni 2020 exklusiv für Prime-Mitglieder bei Deutschlands beliebtestem Video-Streamingdienst Amazon Prime Video verfügbar. Wie wird aus einem passionierten Nachwuchs-Fußballer ein WM-Held und das Vorbild einer gesamten Fußball-Generation? In genau 31 Tagen können sich Prime-Mitglieder in SCHW31NS7EIGER MEMORIES - VON ANFANG BIS LEGENDE auf einzigartige Einblicke in Bastian Schweinsteigers (https://www.imdb.com/name/nm1946102/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1) erfolgreiche Karriere und sein Leben abseits des Grüns exklusiv bei Deutschlands beliebtestem Streamingdienst Amazon Prime Video freuen. Der Amazon Original Film wird von Til Schweiger (https://www.imdb.com/name/nm0001709/?ref_=nv_sr_srsg_0) mit seiner Firma Barefoot Films produziert.Die Key Art finden Sie hier (https://amazoncorporate.box.com/s/r3e16v822wa6napojuyxo5cf4srycwhg).2014 - Deutschland wird Weltmeister. Mittendrin der blutende Held Bastian Schweinsteiger. Er liebt das Spiel und steht für alles, was den Fußball zur schönsten Nebensache der Welt macht. Kampf und Anmut, Fairness, Teamgeist und die unstillbare Lust zu spielen. Der Amazon Original Film zeigt seine Geschichte, von seinen Anfängen bis zu seinem Karriereende. FA Cup Sieger, 7x DFB Pokalsieger, 8x Deutscher Meister, UEFA Champions League Sieger und FIFA Weltmeister. Welche Charaktere und Erlebnisse prägten ihn? Wie sieht sein Leben mit Tennis-Star Ana Ivanovic und seiner Familie abseits des Fußballplatzes und nach dem Ende seiner Fußballerkarriere aus? Der von Til Schweiger produzierte Dokumentarfilm umspannt Schweinsteigers Werdegang von den Anfängen seiner siebzehnjährigen Karriere beim FC Bayern München zu seiner Führungsrolle in der deutschen Nationalmannschaft bis zum heutigen Tag. Es kommen Experten wie Gerhard Delling und Legenden des deutschen Fußballs wie Jogi Löw, Uli Hoeneß (https://www.imdb.com/name/nm0388514/?ref_=fn_al_nm_1), Oliver Kahn (https://www.imdb.com/name/nm1853127/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1) und Karl-Heinz-Rummenigge (https://www.imdb.com/name/nm1146165/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1) zu Wort.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4588282