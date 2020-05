Rund zwei Monate nach der Übernahme der Elektroroller des eingestellten Sharing-Dienstes Coup startet Tier Mobility nun in Berlin den Aufbau seines multimodalen Angebots. Zudem sollen die E-Roller bald in zwei weiteren Städten angeboten werden. Wie angekündigt hat Tier Mobility im Mai die Elektroroller des eingestellten Sharing-Dienstes Coup von Bosch in Berlin in seine Flotte aufgenommen. Das nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...